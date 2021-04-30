We愛兩岸青年短片大賽滬台連線　學長姐與導師碰撞影片創意發想

▲青年導演傅藝超連續參與We愛第一、二屆大賽。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／台北報導

第5屆We愛兩岸青年短片大賽正式啟動，主辦方25日舉辦「We愛上海連線」活動，邀請上海、台北兩地往屆參賽者及導師，藉由「We愛與短片創作」主題，展開一場跨越空間的對話。上海交大媒體學院教授李亦中表示，希望賽事能克服疫情的影響，有更多好作品在這個平台上交流，使兩岸青年把成功經驗傳播出去。

▲「We愛上海連線」活動，邀請上海、台北兩地往屆參賽者及導師對話，探討創作與愛。（圖／主辦方提供）

曾參與前兩屆的青年導演傅藝超，回想起兩岸青年一同創作及克服困難的過程，心裡仍是充滿激動。他表示，雖然因為疫情讓彼此一年多沒見面，但仍然可以透過We愛這個窗口，觀察兩岸最新清年創作者的作品。

▲上海交大媒體學院教授李亦中在上海現場與We愛學員交流。（圖／主辦方提供）

身在台北現場的We愛第三屆大賽參賽者林善義提到，最令他感到訝異的是，參加We愛大賽入圍後，還可以到上海參加活動，相較於在台灣參加的比賽，通常決定出前三名後，就沒有後續活動，創作者之間的交流機會也比較少。

▲We愛第三屆大賽參賽者林善義在台北現場分享參賽經驗。（圖／主辦方提供）

We愛主辦方也表示，為了讓更多青年創作者可以參與，本屆大賽還擴大參賽年限，讓18至45歲的創作者，「只要有作品，都可以來參加。」有興趣參與「We愛兩岸青年短片大賽」的創作者，可以透過大賽官網報名，從4月2日起持續徵集作品至7月16日止。7月31日公告入圍作品後，8月下旬則將舉辦We愛交流營，包含開營儀式、交流分享、頒獎典禮等活動。

