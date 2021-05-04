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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美軍也吃美豬！　AIT：食安無虞！散播不實消息毫無意義

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲美豬開放進口，商場標註台灣豬產地。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

蔡英文政府1月開放美豬進口，國防部發言人史順文4日證實，海軍左營副供站於3月將美豬購入，引起藍營批評。對此，消息人士表示，美軍也是食用美豬，許多在美國的台灣人，也會食用美豬；而美國在台協會AIT則重申，美國銷售至世界的食品，安全無庸置疑，政治人物散播不實訊息，引發焦慮毫無意義。

在蔡英文政府拍板開放美豬進口之後，前國防部長嚴德發確實表示，「優先使用」國產食品；而藍營4日指責國防部，3月時正式將美豬購入。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，台北市議員羅智強早在4月中便質疑，美豬自萊豬進口開放以來，無人敢買卻進口千噸都跑到哪去了？羅智強的疑問今天的新聞給了答案，又是國軍弟兄扛。

對此，消息人士向《ETtoday新聞雲》證實，美軍也是食用美國豬肉，而且在美國居住的台灣民眾，也會食用美國豬肉，而且從未聽聞有任何問題。

此外，美國在台協會（AIT）則重申對於美豬進口台灣的態度，強調美國出口到台灣和其他貿易夥伴的產品，都是安全無虞的，且遵循最高且符合證據的標準都跟美國國內消費標準相同。

AIT表示，美國銷售至台灣、美國國內及世界各地的食品安全性都是無庸置疑的，正因如此美國食品才會在台灣這麼受歡迎，「當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的」。

AIT呼籲各方，應以負責任的態度，及符合科學的根據來應對這項議題，美國和台灣是致力於維護食品安全和糧食安全的好夥伴，「我們相信美台堅實的貿易關係將持續作為維護安全的重要力量，讓雙方都能從中互惠」。

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