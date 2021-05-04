第二波「桃園好市券」7日開放登錄　ibon取票好方便

▲第二波桃園好市券民眾ibon取票好方便。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局4日指出，第二波「桃園好市券」即將登場，民眾於5月7日起，在活動官網登錄系統開放期間，登錄所持市民卡之卡號(含桃園認同卡)及相關資料，就有機會抽中200元桃園好市券。本次也創新結合ibon取票方式，可以就近在7-ELEVEN門市取票後，即可在桃園15座公有市場及4處觀光夜市消費使用，讓民眾隨時取、超好用。

為振興桃園市集，市府爭取到經濟部中部辦公室挹注資源，推動第二波「桃園好市券」振興活動，推出價值500萬元的桃園好市券，鼓勵民眾走進桃園日市和夜市，到日市感受新鮮、美味、人情味的美好體驗，到夜市享受好吃、好玩、好買的休閒樂趣。

活動參與範圍擴及全桃園19處市集，在「桃園好市券」領券機制中，結合超商取票服務，讓民眾可於方便取票的時間，就近至全台 6,100家7-ELEVEN門市內ibon機台領券，民眾在去市場、夜市的路上可以領，跨縣市通勤途中也可以安排順路領券，不但更加便民，也希望提升振興市集的效率。

另外，本次活動ibon系統也特別加碼振興，民眾只要憑「桃園好市券」上優惠碼，6月 30日前至ibon售票網預訂桃園任一飯店旅宿，訂房立刻享折價300元，邀請市民呼朋引伴來桃園逛好市、有好事。「桃園好市券」活動網站於5月7日正式開放登錄，登錄期間為期10天，至 5月16日截止；預計於5月18日進行抽籤，隔日即以簡訊通知中籤民眾「兌換序號」，民眾亦可自行上官網查詢抽籤結果，中籤民眾自5月21日18:00起即可至全台ibon 機台領券。桃園好市券使用時間自5月22日起至6月14日截止。

▶全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露 旅行超實用