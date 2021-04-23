　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／幫潑屎妹報仇！160cm男挨告出庭也遭糞襲了

記者劉昌松／台北報導

柯姓男子因為去年在台北市信義威秀影城，朝邱姓女子當頭淋下穢物，被檢察官依公然侮辱、強制罪起訴，台北地院日前開庭時，柯男在法院外面和親友討論案情時，突然被不明男子拿著整桶狗屎潑灑，柯男機警大叫閃開，下半身仍躲不過攻擊，柯男已經報警提告，希望追出潑糞男身分以及犯案動機。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院門口日前發生當事人遭潑屎事件，受害人正是去年朝潑屎妹澆淋穢物的被告。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

▲潑屎妹(左)疑因口角衝突、嘲笑柯男(右)身高而被澆淋穢物。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

20歲邱姓女子2020年9月19日在大庭廣眾下遭潑屎後，坐在華納威秀影城前，由旁人提供礦泉水清理身上穢物的畫面，被po上網，引發熱議，邱女因而被封為「潑屎妹」，檢警追查找到25歲的柯姓男子涉嫌潑屎，柯男坦承曾與邱女有過口角，且被邱女嫌棄身高太矮，才會決定潑糞洩憤。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲法院人員先以砂土覆蓋穢物，避免旁人誤踩。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署3月間依公然侮辱、強制罪嫌起訴柯男，法官4月20日下午開庭審理時，柯男在2名親友陪同下出庭應訊後，在法院的北大門行人道邊討論案情，此時剛好是下午3點半左右，銀行保全到法院處理現金護送等業務，保全車暫停的位置，剛好擋住柯男等3人的視線，1名不明男子提著1個塑膠桶繞過保全車，直接朝柯男右側潑灑。

▲▼不明男子用來裝屎的桶子。（圖／記者劉昌松攝）

▲不明男子用來裝屎的桶子。（圖／記者劉昌松攝）

柯男急忙閃躲，雖然沒有像潑屎妹那般整頭狼狽，但下半身仍被狗屎沾到，而不明男子潑完屎就把桶子丟到一旁，朝重慶南路狂奔，跳上計程車逃走，轄區警方獲報趕到時，留在地上的一大片穢物已經被法院人員用砂土覆蓋，柯男表明要提告，警方正全力追查不明男子身分。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

影／丟人了！小貨車忠孝橋起步「後車廂乘客重摔地上」　網全看呆

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇

表妹日記吐心聲「對他難以自拔」告表哥性侵　因這些理由吞敗

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

柔道教練重摔6、7次...7歲童翻白眼抽搐送醫腦死！竟稱合理訓練

行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

韓粉出征踢鐵板！罵釣客食堂「畜生」　稱義憤留言非侮辱被打臉

罰款金額曝！小貨車「後車廂乘客噴出」重摔　他躺忠孝橋痛苦哀號

婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

影／丟人了！小貨車忠孝橋起步「後車廂乘客重摔地上」　網全看呆

克服「恐左症」！蘇智傑對左投打擊率較高　自己也意外

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

台東友善育兒幸福升級　全國首創「公私立托育費用一致」

台東部落食尚店家甄選5月14日前報名　最高獲50萬改造基金

鳳梨找到初戀…半天後反轉嘆「拎北咧衰」！　網幫QQ：比悲傷更悲傷的故事

蔡依林演唱會公休一天　她竟驚吐：很想退休

首屆「桃園繡球花季」5／8日展開　賞花族不能錯過！

中職二軍／洪聖欽6局優質先發壓制兄弟　黃鈞聲傷癒已出賽2場

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

趙麗穎、福原愛離婚　陳淑芳嘆：婚姻不該輕易結束

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

7歲童學柔道遭活活摔到腦死　連續過肩摔20多次

為200萬蓋房款狠殺保母再自戕　屋內3童嚇哭

9歲兒突然斷氣走了　罕病連醫師都要上網查

16歲少年騎士「猛撞砂石車」慘死

丟人！小貨車忠孝橋起步乘客重摔

國中妹住「西門町國軍英雄館」浴室夜半傳水聲　驚見隔壁有箱屍

「潑屎妹」為奔夜店帥哥家淪賊　遭北檢起訴

江宏傑提離婚　江爸爸一句話快閃

民生社區雨遮掉落險砸路人　疑壓縮機過重釀禍　

對外標榜埔里山泉水！水源全是地下水

快訊／台64「砂石車自撞」橫倒！車流狂塞10km

更多熱門

相關新聞

「終於下雨了！」網嗨爆...下秒尷尬了

「終於下雨了！」網嗨爆...下秒尷尬了

終於聽見下雨的聲音！台灣近期面臨嚴重的缺水情況，不少地區的民眾都很希望能普降甘霖、解渴一下。稍早就有不少北部民眾發文表示，「終於下雨了」、「雨量有點驚人」；而中南部民眾則無奈表示，「高雄一直都好熱啊」、「台中缺水啊啊啊」，呈現兩樣情。

「潑屎妹」為奔夜店帥哥家淪賊　遭北檢起訴

「潑屎妹」為奔夜店帥哥家淪賊　遭北檢起訴

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

即／澎湖白沙造船廠前吊車翻覆！男遭吊車頭夾住　

週日起全台連5天有雨　吳德榮：看似梅雨季前奏

週日起全台連5天有雨　吳德榮：看似梅雨季前奏

中科院台東試射「無限高」飛彈　巨光「劃破黑夜」20秒

中科院台東試射「無限高」飛彈　巨光「劃破黑夜」20秒

關鍵字：

潑屎排泄物法院公然侮辱潑屎妹信義區柯男犯案出庭陌生男潑屎報復影音威秀影城台北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面