獨／幫潑屎妹報仇！160cm男挨告出庭也遭糞襲了

記者劉昌松／台北報導

柯姓男子因為去年在台北市信義威秀影城，朝邱姓女子當頭淋下穢物，被檢察官依公然侮辱、強制罪起訴，台北地院日前開庭時，柯男在法院外面和親友討論案情時，突然被不明男子拿著整桶狗屎潑灑，柯男機警大叫閃開，下半身仍躲不過攻擊，柯男已經報警提告，希望追出潑糞男身分以及犯案動機。

▲台北地院門口日前發生當事人遭潑屎事件，受害人正是去年朝潑屎妹澆淋穢物的被告。（圖／記者劉昌松攝）

▲潑屎妹(左)疑因口角衝突、嘲笑柯男(右)身高而被澆淋穢物。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

20歲邱姓女子2020年9月19日在大庭廣眾下遭潑屎後，坐在華納威秀影城前，由旁人提供礦泉水清理身上穢物的畫面，被po上網，引發熱議，邱女因而被封為「潑屎妹」，檢警追查找到25歲的柯姓男子涉嫌潑屎，柯男坦承曾與邱女有過口角，且被邱女嫌棄身高太矮，才會決定潑糞洩憤。

▲法院人員先以砂土覆蓋穢物，避免旁人誤踩。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署3月間依公然侮辱、強制罪嫌起訴柯男，法官4月20日下午開庭審理時，柯男在2名親友陪同下出庭應訊後，在法院的北大門行人道邊討論案情，此時剛好是下午3點半左右，銀行保全到法院處理現金護送等業務，保全車暫停的位置，剛好擋住柯男等3人的視線，1名不明男子提著1個塑膠桶繞過保全車，直接朝柯男右側潑灑。

▲不明男子用來裝屎的桶子。（圖／記者劉昌松攝）

柯男急忙閃躲，雖然沒有像潑屎妹那般整頭狼狽，但下半身仍被狗屎沾到，而不明男子潑完屎就把桶子丟到一旁，朝重慶南路狂奔，跳上計程車逃走，轄區警方獲報趕到時，留在地上的一大片穢物已經被法院人員用砂土覆蓋，柯男表明要提告，警方正全力追查不明男子身分。

療癒！紓壓！心訣大公開