傳低胸婚紗照給「小10多歲陽光女警」　已婚所長：快跑出來了

▲該所長疑心儀所內女警，多次約對方出去及到廟宇參拜。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

台中某分局一名已婚40多歲派出所長遭爆料，疑似心儀所內一名小他10多歲的未婚陽光女警，竟傳新娘的爆乳婚紗清涼照，直呼「（胸部）都快跑出來了」；約她出遊還主動幫喬病房，並稱「如果沒人照顧，我可以」，造成對方困擾。據了解，3日傳出所屬分局將所長先調非主管職，於今天（4日）生效。

該分局上周得知後介入調查，主動約談兩人，經調查爆料內容與事實多有不符。該女警表示，透過內部反映是希望低調處置，不要曝光也不會提性騷擾申訴。分局除先口頭告誡所長外，將針對爆料內容深入調查是否有涉及違紀行為，依規定究責。

據了解，分局認為所長與女警言行，確有逾越同事間的分寸，為避免雙方在工作上接觸，先將所長調非主管職，轉調至市警局內勤單位「留校看管」，今生效。接任所長傳出將由少年隊的分隊長接任。

▼已婚所長被調非主管職。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



該分局表示，確有將該所長調非主管職，並非調查有結果；至於誰接任，須等人事派令下來才能得知，不便回應。

回顧整起事件，有民眾近日向媒體爆料稱，該所長疑心儀所內女警，多次約對方出去及到廟宇參拜；日前該名女警住院時，所長還主動幫忙喬單人病房，並告知「如果沒人照顧，我可以照顧」；此外，所長為迎合女警而於所內飼養流浪貓，種種行為讓她備感困擾。

經查，該所長3月中見有新人至派出所前方拍攝婚紗照， 故將該新人照片PO於臉書，並將臉書畫面截圖傳給該女警，並文字註記「都快跑出來了」。分局檢視該照片非屬不雅照片，惟所長個人對話易遭誤解，實屬不妥。《自由時報》報導，女警形象十分陽光，平常熱愛運動，小所長10多歲。