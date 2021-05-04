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引江濟淮淠河總幹渠通水　全球最大跨度鋼結構渡槽可航行百噸船隻

▲引江濟淮工程淠河總幹渠渡槽充水試驗成功。（圖／翻攝人民網）

▲引江濟淮工程淠河總幹渠渡槽充水試驗成功。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

大陸引江濟淮工程淠河總幹渠渡槽1日充水試驗成功，正式通水並具備通航條件，同時代表著全球最大跨度通水通航鋼結構渡槽完工通過考驗。據悉，淠河總幹渠為合肥和六安兩座城市的重要供水渠道，比引江濟淮航道高出30多公尺，渠水經由渡槽從運河上凌空而過，形成一座「河上有河」且可通水行船的「水橋」。

▲渠水經由渡槽從運河上凌空而過，形成一座「河上有河」且可通水行船的「水橋」。（圖／翻攝人民網）

▲渠水經由渡槽從運河上凌空而過，形成一座「河上有河」且可通水行船的「水橋」。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，引江濟淮工程是國務院要求加快建設的172項重大節水供水工程之一，也是安徽省委、省政府確定的安徽省基礎設施建設「一號工程」。

引江濟淮淠河總幹渠渡槽總長350公尺，分左右兩翼。其中鋼渡槽全長246公尺，可通行100噸級船隻。至於橋跨採用三跨鋼結構桁架式梁拱組合設計，主跨長110公尺，為目前全球單跨最大的鋼結構通水通航渡槽。

據了解，引江濟淮工程是一項以城鄉供水和發展江淮航運為主、結合灌溉補水和改善巢湖及淮河水生態環境為主要任務的大型跨流域調水工程。該工程又被稱作安徽省的「南水北調」工程，長江、淮河串聯後，可形成南北向水上大型通道，改變以往安徽江淮之間的水運必須繞道京杭大運河的歷史，藉此縮短運輸里程，降低運輸成本，減輕鐵路運輸等陸路交通的壓力。

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