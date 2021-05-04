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綠色亮點劃過天際！日本九州驚見「詭異光球」　網友狂洗版

記者王佩翊／編譯

日本九州地區長崎縣與福岡縣等地的夜空3日突然落下一個巨大亮點，宛如一顆在天上飛的光球，引發熱議。據專家分析，這應該是俗稱「火球」的明亮流星。日媒《日本放送協會》設置在兩地的攝影機也清楚拍攝到「火球」滑過天際的畫面，十分吸睛。

根據《日本放送協會》報導，福岡縣、熊本縣、長崎縣以及佐賀縣等地3日晚間8時左右，天空中突然出現巨大的光球，而目擊到這一幕的網友們也爭相在推特上發文。

《日本放送協會》設置在福岡市中央區與長崎縣南島原市的室外攝影機就拍攝到了這顆巨型光球從夜空中滑落的絕美畫面。

鹿兒島縣薩摩川內市「SENDAI宇宙館」館長今村聰表示，這次出現的光球應該就是俗稱為「火球」的明亮流星，是宇宙塵粒或是小行星的碎片在短時間內高速進入大氣層時，因高溫燃燒而產生的強烈光芒。而他也提到，每年都會出現數次「火球」，是一個很正常的天文現象。

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