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韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

記者陳宛貞／綜合外電報導

與偶像近距離接觸是眾多迷妹迷弟心中所求，夢想成真後卻可能樂極生悲。外國網站近來瘋傳一段影片，其中一名南韓男高中生在運動公園出入口，幸運和前來表演的3名女團成員擊掌，興奮地想聞聞手上女團的氣息，沒想到才深吸一大口氣，下秒竟當場昏倒，吸引眾多網友討論。

外國網友3日將這段影片上傳Liveleak，可見拍攝地點位於DGB大邱銀行公園，畫面右方有一群穿著白色運動服的男高中生，全都擠在一處出入口旁，伸出手想和明星擊掌。左方則是一組女團成員，背對鏡頭走進球場時親切伸手回應。

▲▼ 南韓迷弟摸到女團手，聞一口下秒昏倒。（圖／翻攝自liveleak）

▲ 男高中生聞一口剛剛摸到女團的右手後當場昏倒。（圖／翻攝自liveleak）

女團親民的作風顯然令這群男學生相當驚喜，尤其是其中一名身高出眾的平頭少年，先是伸出3根手指，示意自己拍到3名成員的手，接著將手掌攤開伸到面前，鼻子湊近聞了一口，未料下秒竟頭往後仰，腿軟往地上跌。

這段14秒影片上傳短短一天，快速累計破5萬次觀看。DGB大邱銀行公園為足球專用體育場，根據地點與女團服裝推測，影片拍攝日期應為2019年3月9日，正是體育場開幕典禮當天，8人女團Lovelyz受邀前往表演，但目前無法得知該名男高中生後續狀況。

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