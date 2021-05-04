桃園最長最新3D彩繪巷　中壢區龍東里彩繪巷驚艷登場

▲中壢區龍東里彩繪巷驚艷登場。（圖／謝美英服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

五顏六色的彩繪牆，往往成為吸引市民朋友的一道風景。桃園市中壢區位於龍東路255巷，有一處全長250米的3D彩繪巷，是目前桃園最長最新的彩繪巷。點子發想人龍東里里長張永隆說，他很開心動起這個念頭第一時間，獲市議員謝美英贊同，更核撥建設經費以行動支持。

張永隆說，龍東路255巷因為巷道狹小，會車不易，經常發生交通意外。他上任之後，將圍牆的這一側車輛移走，畫上紅線禁止停車，交通狀況有明顯改善。經常在旅遊行程參觀各地打卡熱點的他，發現國人對彩繪牆的接受度很高，可以透過打卡帶動觀光。

龍岡國中畢業的張永隆，找上同是龍岡校友的謝美英議員協助經費，並獲得龍岡國中梁校長支持。經費一到位，公告發包、繪製驗收，4月底完工即成當地居民最喜歡駐足的景點。

市議員謝美英說，桃園城市風貌的改善需要眾志成城，張里長的一小步，是中壢的一大步，跨出這一步，將文化素養落實在街坊鄰里，為我們的生活點綴色彩，居民凝聚共識、妝點生活圈，住在龍東里好幸福！

張永隆說，龍東路255巷3D彩繪巷主題是人與畫合一，畫裡畫外融合、互動，溫馨的動物行腳圖案，大小適中，方便大家拍照打卡。有了如此賞心悅目的視野，希望更多人駐足龍東路，嚐嚐當地美食。張里長下一步計畫設置人行步道，增加賞畫安全，未來，將結合當地忠貞市場美食，讓賞畫人也有一張美食地圖。「提升文化素養，創造地方繁榮」張永隆里長說：這就是我的目標。

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