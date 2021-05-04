確診足跡遍布中永和　秀山國小：今16時關閉晚間大消毒





▲陸軍化學兵前往華航園區消毒。（資料照／軍聞社提供）

記者羅婉庭／台北報導

華航諾富特飯店群聚事件持續擴散，新北市繼三重、永和之後，據傳蘆洲也出現確診者，目前累計26人確診。永和區永平國小取消周六校慶，中和區的秀山國小也將於4日晚間6點開始進行全校性大規模消毒。

秀山國小校方表示，因最近疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日於上課期間教室實施消毒，放學後並進行整體性的校園環境消毒。

校方補充說明，今天有照常上課，下午4點以後不開放，晚上進行消毒。