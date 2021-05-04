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台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲林姓網友到衛福部台北醫院採檢，擔心個資外流，拒絕透露身分證字號。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名林姓男子3日晚間在臉書控訴，他跟案1134有共同活動史，稍早特地到台北醫院急診部採檢，結果院方要求先提供身分證字號，他擔心「個資外流」拒絕，竟不得其門而入，讓他氣得痛批醫護、1922處理程序差、只會鬼打牆，根本是「親身經歷的恐怖故事」。不料文章一出，反遭網友砲轟到體無完膚。

林男在爆料公社發文指出，他曾跟案1134曾待在同一活動場所，儘管前後相差10分鐘，但考量4月29日出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，因此3日特地跟公司請假，並根據1922疫情專線指示，就近到台北醫院採檢。

林男說，當時院方接到他的電話，叮囑他必須在急診室外等候，並待專人出來協助採檢，不得直接進入急診室。他從善如流，騎車抵達醫院後，在門外撥打院方專案部分機，但對方先後詢問姓名、接觸史、症狀及身分證字號，讓他頓時覺得個資遭侵犯。

當下林男強調，他不知道電話另一頭的人是誰，擔心個資會外洩，除非有專人當面協助，否則他不願透露身分證字號。院方則在電話中表示，「林先生，如果你不在電話中告知身分證字號，我們是無法受理掛號的，也不會有醫師或護士出去協助您就診！」

林男一聽更不樂意了，在電話中回道「蛤？我擔心個資問題，所以不願在電話中提供身分字號，只要你們院方有人出來，我就願意提供，啊你們不給我進去，外面又沒人協助我掛號，那我有個資疑慮，是要怎麼掛號？」

院方解釋，「如果您不提供，我們就無法幫您掛號，這是醫院的規定...請您提供身分證字號，不然您在外面等再久，也不會有人出去協助您。」不過，原PO不從，堅持要院方先派人出來，雙方僵持不下，氣得他又打給1922。

1922接聽後，一樣請原PO遵照醫院流程，「我們無法干涉醫院，可否請您再跟醫院溝通看看...」不過，原PO依舊難以諒解，還嗆聲「醫院只要派一個人出來協助我掛號就可以解決，是很難嗎？我在醫院外面，醫院卻沒人願意出來，那我要如何就醫？」

講到激動處，林男在電話中質問，「我今天特地跟公司請假，特別不搭大眾運輸，就是怕成為防疫破口，結果醫院只因為我不願意在電話中提供身分證字號，就拒絕受理看診？萬一醫院沒把我攔下、讓我跑掉，我隔天裝作沒事搭公車、捷運去上班，在外面買東西和吃飯，成為防疫破口，那誰要來負責？」

1922專線人員聽完一時無語，只能拜託原PO遵照醫院流程，讓他氣得痛批，1922跟院方人員只會跳針、鬼打牆，「1922的人也沒要幫我通知台北醫院高層」。之後，他在門外又等了12分鐘，院方才終於妥協，派人出來詢問狀況、採檢，並請原PO回家自主健康管理。

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲林姓網友發文公審，質疑醫護人員「腦袋是裝大腦嗎？」（圖／爆料公社）

文章發出後，林男本以為會獲得支持，怎料許多網友看完後，一面倒罵翻「你才無止盡鬼打牆」、「奇文共賞」、「你又不是被臨檢，是你主動要掛號耶」、「你就是恐怖故事的源頭欸」、「你真的有心要掛號嗎」、「你是在惡作劇嗎」、「這是院方遇到的恐怖故事吧...」

還有人說，「沒有身分證字號無法掛號沒錯啊，現在都是電腦系統，你不給，醫護人員要怎麼幫你掛號」、「你在醫院打防疫分機電話，不是醫務人員接的，難道會是詐騙集團接嗎」、「看到大家留言我就安心了」、「醫務人員為什麼要承擔風險出來幫你掛號」、「討拍不成被打臉，臉很腫，快刪文吧！」

不過，也有網友試圖緩頰，並誠心向林男建議，「首先，很謝謝您的熱心與同理心，自發性地去醫院就診，但在個資問題上，您有點過於謹慎及固執了，太堅持自己的想法了，很多事情要變通，畢竟您打的是醫院專線，自然不會遇到詐騙集團，因為醫護忙到沒心思去搞名單，可惜一件美意弄得彼此不快，祝福平安無事！」

▼網友一面倒灌爆。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▼完整原文截圖。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

▲▼台北男喉嚨痛採檢驚爆「恐怖故事」　公審醫護遭千人逆襲電爆。（圖／爆料公社）

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