全台第一座多媒體繪本城鎮！　電通行銷傳播集團翻轉老梅社區有成

▲全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮於4月27日正式啟動，電通行銷傳播集團看見孩子們的創意力，攜手老梅國小師生與社區居民等相關單位，成功翻轉老梅里，讓這裡有了全新樣貌。（撰稿／記者陳珊珊；剪輯／記者吳杰澄）

圖、文／電通行銷傳播集團提供

電通行銷傳播集團（dentsu）4月27日於石門區老梅里正式啟動「全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮」，這是由電通1000多名員工攜手老梅國小師生、社區居民、插畫家SMART莊信棠與新北市政府相關單位，歷經四年時間，自發性投入超過25,000個小時所完成的翻轉老梅造鎮計畫。今後造訪老梅的遊客，可以從海邊、公車站、或老梅國小往社區探索，發現十二幅彩繪牆面，最特別的是，這些牆面是依照《小梅夢想城真》繪本所設計，只要手機掃一下牆面旁的QR code，就可以看到繪本動畫與情節，也可以經過小梅的家，打開AR濾鏡與小梅3D互動。新北市長侯友宜更在繪本城鎮啟動日，用實際行動表達對計畫的肯定與支持，不僅現身老梅國小與學生（以下簡稱小梅）互動，更親自走訪老梅社區，體驗繪本城鎮的創新景點，一同開啟台灣最北偏鄉老梅的全新扉頁！

▲民眾經過小梅的家，可以打開AR濾鏡與小梅3D互動。（圖／電通行銷傳播集團提供）

電通自2014年開始發起志工日活動，希望鼓勵同仁在工作之餘，投入時間與心力回饋社會。2018年，電通看到小梅用創意產出三本繪本，希望讓更多人認識他們的家鄉，卻不如預期，團隊看到了孩子的創意力，因此決定投入人力與資源，展開為期四年的「啟飛吧！小梅」造鎮計畫，希望透過創意力、數位力、傳播力，翻轉老梅社區，幫助振興當地觀光與經濟，讓孩子得到幫助，同時，讓孩子勇敢作夢，看見並且相信，「創意的力量，可以無限大」。

▲電通行銷傳播集團執行長唐心慧。（圖／電通行銷傳播集團提供）

電通行銷傳播集團執行長唐心慧（Jennifer Tang）表示：「電通的願景是成為最具影響力的行銷傳播集團，持續以創新的力量，致力於集團的突破與轉型，引領產業進步，透過專業與核心能力展現影響力。『啟飛吧!小梅』的起心動念是希望用我們的核心能力幫助偏鄉與弱勢家庭的孩童、回饋社會，我們集結四年所完成的創新繪本城鎮景點，引起政府關注以及Facebook、青葉油漆等企業挹注資源，吸引藝人如：聶雲、陶晶瑩、黃子佼、Janet謝怡芬與Selina參與唸繪本響應，我對於團隊努力的成果，感到非常地驕傲。我們為社區所留下的繪本城鎮，希望市府團隊與老梅國小能接棒繼續經營，成為永續的資產，透過這個用孩子原生創意力翻轉家鄉的計畫，啟發更多企業，讓單純的『做好事』，進化成集結整個社會的共好力量，一起讓好事發生，共創前所未見！」

▲新北市長侯友宜在啟動日當天親自走訪老梅社區，體驗繪本城鎮的創新景點。（圖／電通行銷傳播集團提供）

新北市長侯友宜指出：「感謝電通行銷傳播集團四年來投入大量人力與資源，結合企業、學校、公所、與里民之力，打造全台灣第一座有故事的多媒體繪本城鎮，讓新北市又多了一個創新景點。未來市府團隊將會共同協助推廣，由區公所協助維護、觀旅局和新聞局在推廣景點及行銷宣傳、教育局則會將這個合作案例與新北市各校來分享，邀請各校來觀摩學習。當然，我們也歡迎更多的企業加入，透過企業社會責任與我們的學校、社區及各局處來打造不一樣的新北市。歡迎前來探索的旅人們透過城鎮牆面、電子有聲書及多媒體導覽，認識台灣最北的社區，感受『小梅夢想城真』多媒體繪本城鎮的魅力。」

▲電通行銷傳播集團1000多名員工攜手老梅國小師生與社區居民等相關單位，共同翻轉石門區老梅里。（圖／電通行銷傳播集團提供）

老梅國小黃家裕校長表示：「很高興看到『小梅夢想城真』繪本城鎮完成，老梅國小很榮幸能參與這個有意義的社區創生計畫，孩子們在過程中也學到很多，今年更為家鄉繪製全新社區地圖。感謝電通行銷傳播集團這幾年來對老梅這個地方的付出，為我們埋下希望的種子，我們會帶著小梅繼續努力，讓老梅開出燦爛的花朵。」