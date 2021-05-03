傳訊嗆警廣「幹話王電台」恐嚇員工　小黃運將：罵10年都沒事

▲簡姓運將長年傳訊罵警廣，去年8月不滿Call In被掛，竟恐嚇要撞員工，北院依法判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

簡姓計程車運將是警察廣播電台聽眾，因不滿Call In被掛斷，竟於2020年8月中至9月初，狂傳簡訊嗆警廣「幹話王電台」，又對警廣員工嗆「我不會撞死你，重傷就好，我沒看到不是故意的」，並對台長、主持人、員工嗆「人身安全自己負責」，北院依侮辱公署、恐嚇等8次犯行，判拘役90日，得易科罰金。

簡男先於2020年8月19日，傳訊警廣臺北分臺「幹你娘，交通沒半撇」，又在8月31日，跟徐姓主持人嗆「警廣任重道遠的責任，可以被你們推諉卸責成這樣」、「一無是處的幹話王電台」，當時主持人還好聲好氣詢問簡男，「那你有沒有好方法」。

但簡男仍不滿意，後續又向警廣全國網傳訊，嗆警廣的台長、主持人、員工「告訴XXX，這樣官僚的回覆是要付出代價的，我不會再說話，人身安全自己負責」，又疑似不滿法規管制行人用手機，傳訊「機車停等都還在用手機，汽車行徑間用手機，他媽的管到行人來，不操他媽操誰媽」等語。

簡男遭逮時，更自爆不滿警廣不務正業播音樂，已傳訊嗆聲10多年了，不知對方為何最近才提告；北院認為，簡男多次傳訊貶損警廣，又恐嚇警廣多名成員，雖坦承犯行，卻未與受害人達成和解，依他8次傳訊侮辱、恐嚇犯行，判拘役90日。

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