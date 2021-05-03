　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳訊嗆警廣「幹話王電台」恐嚇員工　小黃運將：罵10年都沒事

▲▼ 內政部警政署警察廣播電台，警廣 。（圖／記者劉昌松攝）

▲簡姓運將長年傳訊罵警廣，去年8月不滿Call In被掛，竟恐嚇要撞員工，北院依法判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

簡姓計程車運將是警察廣播電台聽眾，因不滿Call In被掛斷，竟於2020年8月中至9月初，狂傳簡訊嗆警廣「幹話王電台」，又對警廣員工嗆「我不會撞死你，重傷就好，我沒看到不是故意的」，並對台長、主持人、員工嗆「人身安全自己負責」，北院依侮辱公署、恐嚇等8次犯行，判拘役90日，得易科罰金。

簡男先於2020年8月19日，傳訊警廣臺北分臺「幹你娘，交通沒半撇」，又在8月31日，跟徐姓主持人嗆「警廣任重道遠的責任，可以被你們推諉卸責成這樣」、「一無是處的幹話王電台」，當時主持人還好聲好氣詢問簡男，「那你有沒有好方法」。

但簡男仍不滿意，後續又向警廣全國網傳訊，嗆警廣的台長、主持人、員工「告訴XXX，這樣官僚的回覆是要付出代價的，我不會再說話，人身安全自己負責」，又疑似不滿法規管制行人用手機，傳訊「機車停等都還在用手機，汽車行徑間用手機，他媽的管到行人來，不操他媽操誰媽」等語。

簡男遭逮時，更自爆不滿警廣不務正業播音樂，已傳訊嗆聲10多年了，不知對方為何最近才提告；北院認為，簡男多次傳訊貶損警廣，又恐嚇警廣多名成員，雖坦承犯行，卻未與受害人達成和解，依他8次傳訊侮辱、恐嚇犯行，判拘役90日。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！整片毀了換新要價77萬
柯P脫口「確診者在新光大樓上班」會開罰？　陳時中回應了
房務主管女兒「曾逛家樂福中和店」半小時　今晚將消毒
快訊／疾管署科長突昏倒！　倒在立法院後門
快訊／房務主管女兒「完整足跡公布」　曾去過家樂福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

潘穎諄遺體距發現疑似信標200多米　救難專家：軍方不願民間參與

躲樓梯間脫光！新北男「放飛自我10分鐘」　社區住戶目睹嚇傻

台灣首宗！雇逃逸移工扮公安騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

雲林19年懸案國中妹手拿「黑令旗」　廖大乙：肯定冤死遲早破案

黑衣人遭起底只是「小弟的小弟」　幕後大哥身分曝光

獨／崔曉菁懸案19年！曾「站」偵查隊長旁　託神明要他幫三件事

桃園台61線載肥料大貨車撞分隔島　車頭凹陷駕駛擦傷

傳訊嗆警廣「幹話王電台」恐嚇員工　小黃運將：罵10年都沒事

台版《監獄風雲》！越南收容人鬥毆推擠戒護員　移民署：5人究辦

人夫車禍昏迷！妻急赴醫院簽手術文件　驚見「女友」搶先簽字傻眼

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

潘穎諄遺體距發現疑似信標200多米　救難專家：軍方不願民間參與

躲樓梯間脫光！新北男「放飛自我10分鐘」　社區住戶目睹嚇傻

台灣首宗！雇逃逸移工扮公安騙越南人狠撈千萬　女首腦收押

雲林19年懸案國中妹手拿「黑令旗」　廖大乙：肯定冤死遲早破案

黑衣人遭起底只是「小弟的小弟」　幕後大哥身分曝光

獨／崔曉菁懸案19年！曾「站」偵查隊長旁　託神明要他幫三件事

桃園台61線載肥料大貨車撞分隔島　車頭凹陷駕駛擦傷

傳訊嗆警廣「幹話王電台」恐嚇員工　小黃運將：罵10年都沒事

台版《監獄風雲》！越南收容人鬥毆推擠戒護員　移民署：5人究辦

人夫車禍昏迷！妻急赴醫院簽手術文件　驚見「女友」搶先簽字傻眼

《怪物彈珠》x《咒術迴戰》限定聯動　玩家化身咒術師展開戰鬥

台股大跌344點！「PTT預言文」說中了...網挖出朝聖：你是對的

潘穎諄遺體距發現疑似信標200多米　救難專家：軍方不願民間參與

女兒狂弄丟橡皮擦！媽超狂反擊「看妳怎掉」　網搖頭：會有分屍案

林旺億宣布告別棒球　缷下戰袍，邁向新旅程　

陳冲憂當沖降稅延長會讓股市像賭場　金管會主委：用詞可再斟酌

伊正「拿小孩砧板切肉」老婆氣炸離家　一路道歉：開到台中找人

躲樓梯間脫光！新北男「放飛自我10分鐘」　社區住戶目睹嚇傻

遭控擅改地勤班型「不誠信協商」　長榮航空提3點澄清：不實指控

柯佳嬿新書《再見少女》：「你什麼都沒帶走，我卻把我的一部分留給你」

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

即／疾管署科長突昏倒！　倒立法院後門馬路上

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

台中已婚派出所長猛追未婚女警　分局回應了

母喊「阿弟別這樣」！　林口富少百刀砍死爸媽

局長交手機原因曝光！監視器還原未上報警政署

更多熱門

相關新聞

出租車司機猝死車內！　交警路過「開罰單」貼上就走

出租車司機猝死車內！　交警路過「開罰單」貼上就走

陝西西安一名計程車司機1日在車內猝死，但交警經過沒有發現不妥，還向他開了一張罰單後離開，引起外界質疑聲浪。西安市公安局已緊急展開相關調查工作，該名交警已在接受調查。

北市女警直行「撞左轉小黃」　慘噴飛倒地

北市女警直行「撞左轉小黃」　慘噴飛倒地

荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」

荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

關鍵字：

計程車運將侮辱公署恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

新冠病毒「超級免疫者」出現了

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面