水電工也染疫！華航、諾富特「26人確診關係」一張圖看懂

▲華航26人確診傳播示意圖（圖／曾梓倩製）

記者謝承恩／台北報導

華航諾富特飯店群聚案件延燒，共計有26人確診，其中有10名本國籍及外國籍機師、11名家庭群聚感染、4名諾富特飯店員工、1名水電工飯店承包商染疫，目前還尚未找到感染源頭，《ETtoday》透過圖表一次釐清所有群聚感染關係。

華航機師染疫案件自4月20日出現不明感染源，並演變成諾富特飯店群聚事件，至今已過13天，確診者涉及國內外籍機組員、防疫旅館員工及同住家人，其足跡更遍布雙北、中、南台灣。其中最先確診的案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性為貨機機組員，過去曾至美國執勤，原懷疑為境外移入事件，隨其他確診案例曝光，案情翻轉。

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同航空公司1名印尼籍40多歲男性貨機機師，至澳洲執勤時確診，其家人案1090、案1111為兒子及女兒，機師同事案1091也相繼確診，並爆出台北清真寺活動史。截至5月2日日包含澳洲確診機師在內，還有案1078、1079、1091、1092、1101、1102、1105、1122及案1100等共10名機師確診，機師同住家人共8名確診。

此外，諾富特飯店自4月29日爆出房務主管案1120確診，30日又再爆出3例飯店員工染疫（案1127至案1129），皆為機場防疫旅館員工，5月1日迄今，又接連出現5名本土確診案例，分別為案1102機師的2名子女（案1133、1137）及案1129諾富特飯店60多歲女房務主管的3名家人（案11134、1135、1136），另有一名飯店承包商為本國籍40多歲男性於5月2日確診。



目前華航諾富特群聚事件累積26人確診，超越部桃群事件21人，成為台灣疫情爆發以來最大的本土群聚事件，飯店已全數清空且進行人員篩檢完畢。