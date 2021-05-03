網傳房務主管女兒「曾入住台東飯店」！業者7大聲明：查無入住資料

▲台東知本金聯世紀酒店。（圖／台東知本金聯世紀酒店提供）



記者周姈姈／台北報導

昨晚間網路流傳一篇案1136相關足跡，指出案1136曾在4/17～20在花東旅遊，並入住知本金聯世紀酒店，對此，知本金聯世紀酒店發出7點聲明，說明案1136所匡列之接觸者中並無任何飯店人員與當日旅客，且當日住客登記名單等相關資料並無與案1136相符之住宿登記資料。

知本金聯世紀酒店澄清全文：



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關於5／2傍晚於通訊軟體上瘋傳，新冠疫情案1136女性的旅行足跡曾住宿於知本金聯世紀酒店。

一、 有關社群網路流傳確認個案1134-1136資訊，確診個資訊應由中央流行疫情指揮中心發布，未經證實的消息，切勿自行散播以免觸法遭罰。

二、 案1136之相關接觸者，政府公部門已列了111位接觸者。目前所列之接觸者中並無任何飯店人員與當日旅客。

三、 知本金聯世紀酒店嚴格遵照政府規定，凡住宿旅客均需填寫健康自主管理表／量測體溫／公共區域均須配戴口罩之防疫作業規定。

四、 知本金聯世紀酒店清查當日住客登記名單/自主健康管理表簽名/刷卡名單/住宿登記之身分證編碼相對應32歲年紀女性，目前均無與案1136相符合之住宿登記資料。

五、 知本金聯世紀酒店均定期由符合政府規範之消毒業者進行消毒作業，以確保顧客安全，相關施工紀錄均可查。

六、 知本金聯世紀酒店從業人員，均無發現新冠病毒所列之各項症狀，近期亦無人員病假申請紀錄。

七、本酒店就未經查遂恣意佈不實訊息者保留提告之權利，若因此造成本酒店商譽受損，本酒店必會對此起一切民、刑事訴究，絕不寬貸。