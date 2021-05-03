國中會考今起「入闈14天」！　170位試務人員閉關備戰考題

▲110年國中教育會考印卷分卷闈場試務工作人員入闈。（圖／教育部提供，下同）



記者許展溢／台北報導

國中會考將於5月15日、16日舉行，170位闈場試務人員今（3日）下午唱名進入國家教育研究院台中院區國中教育會考印卷分卷闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作。

110年國中教育會考印卷分卷闈場主任職務由全國試務會主任委員、台灣師範大學副校長宋曜廷擔任，入闈人員包括各學科專家、測驗專家、組題人員、各學科印卷召集人、相關工作人員及教育部國教署督導人員等共計170人，自3日中午起，先後抵達設在國家教育研究院台中院區的印卷分卷闈場；下午2點，在教育部次長蔡清華及各單位代表共同見證下，逐一唱名入闈。

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國教署表示，全國18考區及大陸考場總報名人數為20萬2547人，其中集體報名人數為20萬0940人，個別報名人數1607人。全國18考區總共設置225個考場，下設5532個試場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。闈場試務人員於14天的入闈期間，將進行題本組題、印製、裝袋、裝箱；印製完成的題本則將於5月13日、14日由全國試務會協助各考區，在警力戒護下運回試務主辦學校。另外，為因應「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」，今年大陸考場將比照109年與補行考試一起辦理。



國教署指出，在實施各項防疫措施的前提下，110年國中教育會考英語（聽力）照常施測，考試科目包含國文、英語（閱讀及聽力）、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據。除寫作測驗只考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

▲試務相關工作人員，及教育部國教署督導人員等共計170人。



國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、維持試場通風並加強消毒、管制考場進出場動線、確保整體考生應試健康與安全等。請考生務必配合各考區試務會及各考場學校相關防疫措施規定，儘早出門抵達考場學校。涉及防疫相關之考生注意事項及試場規則，已公告於國中教育會考全國試務會網站及國中教育會考網站，請考生與家長務必留意遵守。

全國試務會呼籲，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩污損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。進入試場時，務必全程佩戴口罩，未佩戴口罩者不得進入試場。考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不配戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。