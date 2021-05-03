易混淆又觸霉頭！竹山下橫街有4巷又有4號　居民串聯申請更改路名

▲竹山鎮下橫街4巷居民串聯申請更改路名。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮市區的下橫街短短數百公尺，兩端卻同時有名為「4巷」的短巷，以及位於「4號」的民宅住戶，長期以來衍伸混淆問題，造成交通、郵務和消防救護的困擾，而路名地址有「橫」又有「4」，諧音更是不吉利；當地居民於是串聯請里長代為向公所和縣府申請，希望能將下橫街4巷改名。

當地竹山里里長曾鈺琄日前帶同下橫街4巷居民，前往鎮公所陳情並開會商討更改路名事宜；曾鈺琄向公所指出，4巷入口兩旁民宅或店家的門牌號碼都是下橫街「106-X號」，「下橫街4號」卻是距離數百公尺的靈德廟附近，外地親友前往拜訪，或快遞、餐飲外送員都常認錯走錯，住戶不堪其擾，因此有了申請將路名改為「106巷」的想法。

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▲竹山鎮下橫街4巷居民串聯申請更改路名。（圖／翻攝竹山里長曾鈺琄臉書）

更有甚者，「下橫街4巷」路名中有「橫」也有「4」，連起來念的諧音就是「橫死」，甚至有一戶住家門牌也剛好落在「（下橫街4巷）4號」，簡直（倒）楣上加楣，也引發當地民眾的忌諱和抱怨。

▲竹山鎮下橫街4巷有住戶地址不巧就落在4號。（圖／記者高堂堯攝）

當地住戶劉姓婦人表示，以前年輕時大家比較沒有感覺，但隨著年歲老大、眾人身體變差、病痛變多，不時需要求助消防車送醫，但連當地消防員都偶爾會搞錯位置、延誤送醫急救時機，改變路名地址有其必要性。

南投縣政府民政處表示，該巷住家共計18戶，依《南投縣道路命名及門牌編釘辦法》第三條規定，「道路之更名除符合道路區分標準外，並應取得道路兩旁設籍住戶五分之三以上之書面同意」，亦即只要有11戶以上聯署同意呈報公所、再轉縣府民政處，即可進行更名作業。

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