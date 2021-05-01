妻參加熟女身體實驗室！戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜…夫崩潰

▲人夫控訴，妻子愛上小20歲女子，2人還發生關係，於學術論文、電子郵件大談性事，氣得提告求償。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

花蓮一名劉姓人夫控訴，結婚40年的妻子2016年間參加「熟女身體實驗室」活動後性情大變，改戀上小20歲的陳姓女子，2人發生關係，並於學術論文、電子郵件內大談性事；2017年間劉男提告妻子、陳女後，獲賠10萬元，怎料，2人賠償後，仍持續戀情，還在臉書高調曬恩愛，讓劉男決定再次提告求償，日前台北地院審理後，判劉男獲賠10萬元為適當，可上訴。

回顧整起事件經過，劉男與妻子結婚超過40年，但他控訴，2017年間妻子因參加「熟女身體實驗室」活動，探索女性身體、情慾與性，隨後性情大變，與小20歲的陳女交往。其中，劉男主張，妻子以年輕友人到家中打工換宿為由，邀請陳女到家裡居住，結果2人竟於家中發生性行為，另外，妻子寄給友人的電子郵件內容，竟還提到「連續銷魂一天一夜，昨夜徹夜未眠......靜止的時候我們手心相握，感覺靈魂也相依偎。女女戀真是太完美深邃」等語，描述與陳女發生關係的過程，2人甚至共同擔任主持人，分享女同志性愛經驗。對此，劉男認為2人顯然已侵害其配偶權，提告求償10萬。

劉妻辯稱，64歲的她，長期關注性別議題，目前為網路自由作家，擅長情慾小說寫作，完成相夫教子任務後，投入自我探索領域，於「熟女身體實驗室」活動結識34歲的陳女，2人因同為哲學、文藝及心理探索之同好，靈性契合，但針對劉男提起的誇張對話，其實是寫作練習，純粹創作討論，2人無侵害配偶權。

花蓮地院勘驗相關事證後，認為劉妻、陳女往來已逾越一般朋友社交行為及肉體親密關係，故判2人應連帶賠償劉男10萬元。豈料，劉妻、陳女賠償完畢後，仍持續有親密往來，劉男控訴，2019年8月至2020年7月間，妻子與陳女多次同遊新加坡、花蓮、雲林、墾丁、台南、阿里山等地，還於臉書張貼合照曬恩愛，另外，一則碩士論文「老年情慾需求與實踐策略初探」所記載之受訪者背景皆與妻子相同，而他向妻子求證後，妻子卻憤而退出家庭群組，由於內容記載詳細的肉體關係，讓他決定提告，向2人再求償40萬元賠償。

劉妻辯稱，她與丈夫婚姻已是有名無實，沒感情也沒性，生活開銷各自支付，只因文化習俗、老夫老妻沒想到要離婚，而她5年前已搬到台北，至今各過各的生活已是默契，且她與陳女是心靈契合、志趣相投的好友，正大光明往來，何來違背善良風俗。

劉妻還提到，關於丈夫提及的論文證據，是擅自妄想，受訪時受訪者會自由發揮，論文也非逐字稿，研究生會加入自己的想像與解讀，顯見丈夫是有著根深蒂固的父權觀念、濫用男性霸權的習性，「我國法律能容許男性如此濫用霸權，宰制、踐踏、誣蔑女性嗎？」而她因遭丈夫的惡劣語詞打擊，才會退出家庭群組。

陳女則說，她與劉妻是忘年之交，與好友出遊拍照上傳臉書是一般人的日常，並非曬恩愛，舉凡畢業旅行、公司旅遊都是同遊共塑，何況是好友之間的出遊，並無劉男所稱的勾引、相姦犯亦，再者劉男與妻子已從肉體關係冷靜為知己關係，把婚姻破裂歸咎於她，也不大合理。

對此，台北地院勘驗相關事證後，發現劉妻與陳女放上臉書的合照曾寫道「重新定義老年生活，與心愛的伴侶進行戶外運動」，論文內容曾提及「她很滿意現在與伴侶的性生活，覺得伴侶比男性更細膩，兩人的身體接觸很親密、深層」、「曾說自己以前是無可救藥的異性戀，與同性伴侶在一起後開拓她對性的看法及重要程度。」而經確認身分後，受訪者確實為劉妻，綜上可認定，劉妻、陳女有侵害劉男配偶權，審酌後判2人賠10萬元，全案仍可上訴。