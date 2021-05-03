鄭明典：台灣附近開始有紫色強對流了！　3波梅雨鋒面影響時間曝

▲鄭明典說，西南側大片的回波在冬季很少見，所以也算是季節轉變的徵兆。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

進入5月梅雨季，天氣風險公司總經理彭啟明今天（3日）分享近期三道梅雨鋒面影響台灣時間，其中第三波有些梅雨鋒面大環境條件逐步發展的特徵。

中央氣象局長鄭明典今在臉書貼出雷達回波圖表示，西南側大片的回波在冬季很少見，所以也算是季節轉變的徵兆。他也PO出衛星雲圖說，台灣附近開始有紫色強對流了！

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彭啟明則在臉書提到，這周的天氣有兩個變化的時間點，第一個是周三，有波鋒面接近，這波鋒面目前已經在中國長江流域附近發展，已經有旺盛的閃電對流，但可惜接近台灣時已經減弱，中部以北較容易受到鋒面雲系影響，會有些雨勢，中南部有局部零星陣雨，有機會有些午後陣雨，各地溫度也略降一些。

▼鄭明典說，台灣附近開始有紫色強對流了！（圖／翻攝鄭明典臉書）

彭啟明指出，第二波鋒面是周末時接近，也同樣在台灣時，可能都已經減弱，只能說鋒面不穩定的條件，可能會有些午後陣雨發展起來，預期都很零星；這兩波都屬於快速移動型的鋒面，還不算是典型的梅雨鋒面，通常會是滯留型，會停留在台灣上空幾天時間，伴隨不穩定的溫床，會再發展起來中小尺度對流系統，目前這兩波還看不到這現象。

彭啟明分析，再下一波鋒面預期是下周四、下周五，這波發展條件略好一點，也有些梅雨鋒面大環境條件逐步發展的特徵；不過接近台灣時，結構可能仍較差，對台灣的降雨幫助可能還略少一些。

彭啟明表示，在這幾道梅雨鋒面影響之外，其他時間各地的天氣大致穩定，除了像這兩天吹東風，東半部的花蓮台東有局部的地形降雨，中午高溫都有機會接近或超過30度以上，相當炎熱。

彭啟明說，然進入5月梅雨季，由於前4個月的降雨顯著偏少，大家很期盼梅雨鋒面能帶來足夠降雨；不過以目前的中短期的氣候預測，梅雨鋒面接近台灣發展的條件仍較慢發展，條件也不夠好，可能要有顯著立即解除旱象的時間點仍不明，還看不到有很樂觀的理由，可能都要到6月，甚至要有更嚴峻的風險管控的準備，還是要靠大家節約用水。