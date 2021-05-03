超Q！三麗鷗最新醫療口罩來了　夢幻雙子星、浪漫美樂蒂一次收

▲最新三麗鷗夢幻口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三麗鷗迷又有新款可以收了！最新卡通肖像醫療口罩這次找來美樂蒂、雙子星擔綱主角，口罩以粉嫩的淡粉、淡紫色搭配繽紛花朵，上頭還看得到可愛的美樂蒂、Kiki及Lala身影，且耳繩也是同色系，夢幻又浪漫，即日起於指定藥局限量開賣。

▲2款三麗鷗口罩浪漫又夢幻。

最新三麗鷗口罩來了，首推這款「美樂蒂花園醫療口罩」，選用淡粉色的口罩底色，並以花園作為主題搭配可愛、多種不同造型的美樂蒂，十分可愛，而另一款「雙子星醫療口罩」，夢幻淡紫色的口罩色超吸睛，上頭印上了療癒Kiki及Lala，同樣有著花朵點綴，超級欠收，即日起於杏一藥局獨家限量登場。

▲▼「中衛X火神的眼淚」公益聯名款口罩。（圖／業者提供）



另，中衛近日也為職人劇《火神的眼淚》打造聯名限定口罩，運用劇中「煙、水、火」三元素作為主軸，搭配沉穩深藍色為襯底，象徵消防人員面對災難時沉著應戰的精神，且每片色彩層次變化、渲染設計皆不同，時尚又獨特，即日起於指定電商開賣，每人限購1盒；此外，中衛也攜手陽光基金會、中華民國兒童燙傷基金會，將通路販售所得部分提撥捐贈，售出的每盒口罩提撥100元公益金，藉此支持鼓勵消防員們，一同關懷社會。

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