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遭批「疫苗分配順序錯誤」爆發華航案　陳時中：有意見當初為何不講？

▲▼陳時中上周玉蔻嗆新聞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中上周玉蔻嗆新聞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫風波延燒，中央流行疫情指揮中心也緊急呼籲航空公司相關人員盡快施打疫苗，針對這次染疫風波，外界有聲音認為「指揮中心一開始分配疫苗的順序錯誤、機組員和醫療人員應該同時打。」對此，指揮官陳時中則直言「施打順序是疫苗來之前就公布了，有意見的人，那時候為什麼不講？」

指揮中心之前宣布疫苗施打優先對象，機組員並沒有排在首批，這次因為華航機師染疫，指揮中心也積極呼籲航空公司人員儘速施打，引發不少罵聲，不少機組員也紛紛抱怨一開始沒列在優先名單，現在出事才要打。中華民國防疫學會理事長王任賢也直言「指揮中心一開始分配疫苗的順序錯誤，是華航機師接連染疫的問題關鍵。」

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陳時中今上電台節目也回應「反正哪裡出狀況，大家就覺得要先打啦！疫苗施打順序是疫苗來之前就公布了，有意見的人，那時候為什麼不講？」

陳時中進一步強調，之前講過施打政策會滾動式檢討，因為疫情在變化，哪裡突發情況，高風險就往前挪，疫苗施打順序，至少在疫苗來之前一個月以前就公告，對外也強調有任何情況都會滾動式檢討，「不能事後去說當初沒有講，如果當初有想到就要講。」

而針對疫苗施打順序質疑，他也直言「人之常情啦！往往事後都會想到，這都沒關係，社會討論都是必要的，我們事先就已經公告，不是後來才臨時，也跟大家講疫情一定會有變化，如果病毒都聽我們的話，就不會那麼難控制。」

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