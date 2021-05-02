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高中生洗車場慶生「狂噴泡沫」！壽星遭綁惡整　路人以為霸凌報警

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲壽星遭同學綁在柱子上，被噴得滿身泡沫。（圖／業者提供）

記者白珈陽／彰化報導

有網友在臉書社團《大里人聊天室》上傳照片，指一群高中生在洗車場內強行脫下一名同學上衣，再用保鮮膜把人綁在鐵柱，噴泡沫惡整。有路人經過以為男子遭霸凌，趕快報警處理。不過，警方到場後，這群人仍然嘻皮笑臉。經了解，原來是一群高中生在洗車場惡搞慶生，但如今水情吃緊，這群高中生浪費水的行徑讓不少民眾看不下去，直呼「無聊當有趣」。

據查，事發地點位於彰化縣員林市員林大道上的一家洗車場。警方表示，1日下午2時許接獲報案，稱該洗車場疑有民眾遭霸凌，員警到場查看，發現約有9名高中生在場，其中1名男高中生被以保鮮膜綑綁在鐵柱上，員警詢問高中生，才知道原來他們在為該名男高中生慶祝生日。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲壽星遭同學脫去上衣、鞋子，綑綁在鐵柱上。（圖／業者提供）

事後張姓業者提供當時影片，壽星的上衣、鞋子都被同學脫掉，隨後將他以保鮮膜層層綑綁在洗車場的鐵柱上，並以泡沫塗抹、噴灑臉部及上半身，經路過民眾發現，以為壽星遭到霸凌，趕緊報警，警方接獲報案立即趕赴現場。

高中生看到警車到場，雖停下手邊動作，但仍嘻皮笑臉，警方對其勸導不可浪費水源，且不要惡搞慶生，以免發生危險，接著高中生主動清洗現場，員警待現場處理完畢後也離去。

張姓業者說，由於是無人的自助洗車場，只能事後從監視器察看，若有器材遭到破壞則會求償，不過這次沒東西壞掉，不會追究，也幸好沒人受傷。

目前全台面臨嚴重缺水，尤其中部更甚，不少民眾得知該生並非遭到霸凌，為他鬆了口氣，但看到該群高中生的行為還是怒批「浪費水」。

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲警方到場勸導，並看著高中生將現場清理完畢後離去。（圖／業者提供）

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