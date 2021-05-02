文大學生諾富特飯店打工「昨才列居隔」　莊人祥說明原因

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心先前擴大匡列採檢1279名機師，對確診者曾到訪過的校園、店家及公共場所進行環境消毒。今（2）日再傳出新店某科大有92名師生於上週參訪諾富特飯店，文化大學也有1名學生曾出入該飯店，發言人莊人祥表示，文化大學學生是到諾富特打工，由於最後一次上班是4/25，當天移動到集中檢疫所並沒有上班，所以才在昨天被列為居家隔離。

華航機師案目前累計共24人確診，包括10名機師、7名家人與4名諾富特飯店員工與3名家人。今日上午又傳出新店某科大共92名師生曾於4/27至諾富特飯店參訪，學校也證實確有此事，現在他們都是自主健康管理對象，要5/13後才能進校園，並強調這些師生沒有接觸過染疫的人。

國內大專院校中，國立清華大學今（2）日也臉書發文指出，校內有幾名學生曾與新冠肺炎確診者接觸，現已被匡列居家隔離，進行採檢當中，並安排線上教學。

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另外，清大也說明，因疫政單位及教育主管機關評估確診者應已在國外感染多時（IgG抗體陽性）且經入境檢疫14天，不要求上述在居家隔離的同學們所修課程改為停課或遠距教學，所有同學們可以如常學習。目前防疫相關措施均遵照疫政單位辦理，至於詳細情形，仍待指揮中心進一步指示。

莊人祥回應，清華大學外籍生Ct值36、二採Ct值33，目前已匡列12名接觸者居家隔離，清華大學個案母國就已改染，IgG陽性、核酸檢測也是弱陽性，國內沒有傳染力，指揮中心會對12名居隔者進行採檢，預期陰性機率很高。