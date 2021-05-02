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替代檢疫飯店不理想　外籍航空傳評估不讓機組員在台灣過夜

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲華航諾富特飯店機師與員工傳出確診，4月29日清空作業時，大批遊覽車在飯店前集結等後載運員工與機師至檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師疫情擴大，中央流行疫情指揮中心緊急將爆發群聚感染的諾富特飯店清空，也安排隔離中的國籍、外籍航空公司機組員轉往集中檢疫所入住。不過，今傳出有外籍航空因為後續配合檢疫飯店服務不理想，評估5月4日起不在台過夜，對此，民航局表示，目前沒收到航空公司相關反應，不過航空公司本來就會針對各國疫情跟管控措施做些因應，這部分主要是影響他們安排組員換點位置而已。

華航機師爆發集體確診案例，指揮中心緊急撤離諾富特飯店內部人員，將隔離中的機師調往集中檢疫所，不過有機師指出，檢疫所環境髒亂，因為太偏遠連外送都很難叫。另外，部分受到影響的外籍航空機組員，同樣也被帶往集中檢疫所，但臨時安排讓組員無法完整休息，再加上車程影響，導致航班起飛時間受到延誤。

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民航局表示，針對後續外籍航空機組員來台「過境不入境」方式，目前防疫旅宿已安排集中入住指定的2家桃園檢疫飯店，跟國籍航空機組員分開，避免混住情況發生。

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▲替代檢疫飯店不理想，傳出外籍航空公司評估不讓機組員在台灣過夜。（圖／記者李毓康攝）

不過，今傳出有外籍航空公司因為安排入住的替代檢疫飯店服務不如預期，考量飛安，正評估5月4日起不在台灣過夜。對此，民航局表示，沒有收到相關反應，不過航空公司本來就會針對各國疫情跟管控措施做些因應，這部分主要是影響他們安排組員換點位置而已。

航空人士指出，通常外籍航空有時候一段航程因為工時影響，要飛完航程要換好幾組機組員，如果後來決定不在台灣過夜，那就是安排到其他國家換班，對台灣影響的幅度，最多就是調整航班時間或是取消航班，但應該不至於大量砍班。

另外，對於機組員針對集中檢疫所抱怨連連，指揮中心指揮官陳時中則表示，集中檢疫所不是旅遊場所，無法跟觀光旅館比較，希望機師體諒。

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