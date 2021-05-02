有機蔬果「不用洗能直接吃」是迷思！專家驚揭：有粉塵蟲卵

▲藥毒所建議，清洗蔬果不需浸泡鹽水，可用流動的清水浸洗或沖洗即可。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

現代不少人都會選購有機蔬果，不過很多人以為只要是有機的就不用清洗，還能直接吃絕對沒問題，但台北農產表示，雖然有機蔬果沒用化學農藥，但還是要洗淨「粉塵蟲卵」。

對於有機蔬果迷思，包括鹽水洗菜可提高清潔力，並去除蔬果上的農藥、蔬果清洗浸泡時間越久，可降低農藥殘留，和蔬菜有蟲咬表示農藥較少或無農藥可安心食用。北農逐一說明，鹽濃度過高會形成滲透壓，反而使水中農藥進入蔬果中，而浸泡時間越久部分，正確概念是，應以流動水浸泡約15鐘即可，讓農藥不斷被水溶解帶走。另外，北農強調，更不能用外表判斷，因為農夫可能會因蟲咬後才噴灑農藥，還有一個正確觀念是，應用大量清水沖洗乾淨，避免洗潔劑成分二次殘留。

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農委會藥毒所建議，清洗非有機蔬果方面，可用流動的清水浸洗或沖洗即可，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更無須使用蔬果清潔劑。食前處理的原則是先清洗再去皮、去蒂頭和截切，避免蔬果表面殘留農藥由切口處滲入組織內。

藥毒所進一步提醒，小葉菜類如小白菜，在流動水中攤開葉面浸洗後再截切；包葉菜類如甘藍（高麗菜），由於農藥大多殘留在外葉，先剝除2至3片外葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可；果菜類如番茄、甜椒，表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗後，再去蒂頭和截切；豆菜類如豌豆，先以流動水浸洗後，再剝除頭尾及老絲；小漿果類如葡萄，清洗前先連梗剪下果實，再以流動水清洗；梨果類如梨，先以流動水清洗果皮後，再去皮食用。