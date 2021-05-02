　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有機蔬果「不用洗能直接吃」是迷思！專家驚揭：有粉塵蟲卵

▲▼青花菜。（圖／記者許展溢攝）

▲藥毒所建議，清洗蔬果不需浸泡鹽水，可用流動的清水浸洗或沖洗即可。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

現代不少人都會選購有機蔬果，不過很多人以為只要是有機的就不用清洗，還能直接吃絕對沒問題，但台北農產表示，雖然有機蔬果沒用化學農藥，但還是要洗淨「粉塵蟲卵」。

對於有機蔬果迷思，包括鹽水洗菜可提高清潔力，並去除蔬果上的農藥、蔬果清洗浸泡時間越久，可降低農藥殘留，和蔬菜有蟲咬表示農藥較少或無農藥可安心食用。北農逐一說明，鹽濃度過高會形成滲透壓，反而使水中農藥進入蔬果中，而浸泡時間越久部分，正確概念是，應以流動水浸泡約15鐘即可，讓農藥不斷被水溶解帶走。另外，北農強調，更不能用外表判斷，因為農夫可能會因蟲咬後才噴灑農藥，還有一個正確觀念是，應用大量清水沖洗乾淨，避免洗潔劑成分二次殘留。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會藥毒所建議，清洗非有機蔬果方面，可用流動的清水浸洗或沖洗即可，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更無須使用蔬果清潔劑。食前處理的原則是先清洗再去皮、去蒂頭和截切，避免蔬果表面殘留農藥由切口處滲入組織內。

藥毒所進一步提醒，小葉菜類如小白菜，在流動水中攤開葉面浸洗後再截切；包葉菜類如甘藍（高麗菜），由於農藥大多殘留在外葉，先剝除2至3片外葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可；果菜類如番茄、甜椒，表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗後，再去蒂頭和截切；豆菜類如豌豆，先以流動水浸洗後，再剝除頭尾及老絲；小漿果類如葡萄，清洗前先連梗剪下果實，再以流動水清洗；梨果類如梨，先以流動水清洗果皮後，再去皮食用。

ET快訊
裸抱閨蜜捧奶！妹頭再PO「壓地新照」：還在應徵中
泱泱哭臉認「80萬IG無預警被停用」　《木曜》出手了
印度火葬場外「屍體遭野狗吃了」！　家屬崩潰：臉被啃掉一半
文大也有學生去過諾富特！　急公告全校大消毒
快訊／疑抽菸失足　30多歲男10F租屋處墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實：居家隔離中

每週都要洗被子！家長怒轟麻煩「不能統一送洗嗎」　網風向一面倒

訂19杯沒買袋子！外送員「掏3元加購」等嘸小費　同行嘆：養壞客人

替代檢疫飯店不理想　外籍航空傳評估不讓機組員在台灣過夜

文大1學生去過諾富特飯店！校方急公告大消毒：師生戴口罩上課2週

50名國軍化學兵進駐華航園區　2人一組全面消毒辦公區、周邊道路

直言諾富特群聚「不是最近的事」！感染醫籲院所：有症狀就採檢

諾富特「最毒角落」曝光！醫揭3大感控死角　房務主管一直摸超危險

裸抱閨蜜捧奶幫遮點！妹頭再PO「壓地新照」曝動機：還在應徵中

有機蔬果「不用洗能直接吃」是迷思！專家驚揭：有粉塵蟲卵

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

快訊／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實：居家隔離中

每週都要洗被子！家長怒轟麻煩「不能統一送洗嗎」　網風向一面倒

訂19杯沒買袋子！外送員「掏3元加購」等嘸小費　同行嘆：養壞客人

替代檢疫飯店不理想　外籍航空傳評估不讓機組員在台灣過夜

文大1學生去過諾富特飯店！校方急公告大消毒：師生戴口罩上課2週

50名國軍化學兵進駐華航園區　2人一組全面消毒辦公區、周邊道路

直言諾富特群聚「不是最近的事」！感染醫籲院所：有症狀就採檢

諾富特「最毒角落」曝光！醫揭3大感控死角　房務主管一直摸超危險

裸抱閨蜜捧奶幫遮點！妹頭再PO「壓地新照」曝動機：還在應徵中

有機蔬果「不用洗能直接吃」是迷思！專家驚揭：有粉塵蟲卵

氣候暖化房屋「墊高」需求增！　2050年紐澤西近7.5萬棟房受影響

快訊／清大驚傳「學生接觸過確診者」！校方證實：居家隔離中

象龍打線出爐　鄭凱文戰「龍王」王維中盼止先發3連敗

瑞莎培訓選手「幫台灣抱回金牌」　開心宣布國際賽驚人戰績

卓榮泰力挺吳怡農徹查黨內暗黑力量　大讚：真有你的！

柯文哲主張「不蓋核四」：台灣若出現核災　「大概就滅國了！」

人人能大作文章！建中名師實戰攻略　善用「五力」作出好文章

在「醫院停車場」等到死！印度少婦沒病床　躺副駕苦撐3hrs窒息亡

每週都要洗被子！家長怒轟麻煩「不能統一送洗嗎」　網風向一面倒

王柏融守備引發討論　日本球評直批「素人」等級

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費

新店某科大92名師生「曾參訪諾富特」停課2週

華航機師批「政府像納粹」！爆隔離所像監獄

「帥氣警專生」救回OHCA老闆娘　女友崇拜說話了

「華航風暴」疫情最嚴重危機　醫曝警訊：大家信心爆棚

八寶粥開罐驚見　網：新口味嗎

更多熱門

相關新聞

網不信茶葉第一泡能安心喝　農委會這樣說

網不信茶葉第一泡能安心喝　農委會這樣說

茶葉的第一泡到底能不能喝一直在網路被流傳討論，有一說法就是不能喝，但農委會強調，這完全是網路謠言，只要茶葉的品質是好的，茶葉的第一泡不僅能喝，不過，許多網友認為，這根本是含糊說法，誰不知道品質好就好，完全是廢話。

不怕吃到茼蒿農藥殘留！專家傳授2撇步

不怕吃到茼蒿農藥殘留！專家傳授2撇步

印度怪病4添增800例　專家說話了

印度怪病4添增800例　專家說話了

連鎖超市綠豆、燕麥片不符規定！北市蔬果抽驗「9件農藥超標」

連鎖超市綠豆、燕麥片不符規定！北市蔬果抽驗「9件農藥超標」

台灣成功研發秋行軍蟲誘捕器

台灣成功研發秋行軍蟲誘捕器

關鍵字：

有機蔬果蔬果清洗農藥殘留粉塵蟲卵

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

泱泱IG帳號無預警被刪！

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面