網不信「茶葉第一泡能安心喝」　農委會保證：歷年檢測沒農藥殘留

▲農委會強調，茶葉第一泡是能安心喝的。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者許展溢／台北報導

茶葉的第一泡到底能不能喝一直在網路被流傳討論，有一說法就是不能喝，但農委會強調，這完全是網路謠言，只要茶葉的品質是好的，茶葉的第一泡不僅能喝，不過，許多網友認為，這根本是含糊說法，誰不知道品質好就好，完全是廢話。

農委會說明，茶葉中本身還含有的胺基酸、皂素與多元酚類等營養的物質，茶葉所採用的農藥多為脂溶性，不易溶於水，再經過乾燥與烘焙等製茶過程，降低了農藥的殘留，要大家不要相信網路謠言，可以安心的喝茶。但部分網友認為此說法不能信。農委會強調，可以放心喝，因目前台灣茶均採用安全性高水溶性低的防治藥劑，且歷年檢測及評審茶湯品質的，均未發現茶湯農藥殘留的案件與第一泡茶湯有關。

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南投杉林溪茶農劉松杰向《ETtoday新聞雲》表示，茶葉多少含有「皂素」，茶葉基本上都會有水溶性與脂溶性兩類農藥，以水溶性為例，茶葉不管怎樣泡，都不可能用水溫100度去沖洗，脂溶性更不用說，因為根本洗不出來。

劉松杰進一步說明，以前比較沒人討論這問題，是因茶葉近十年製造過程不一樣，以前是「人力為主，機器為輔」，一顆顆的茶葉，以2、30年前的烏龍茶來看都被稱「半球型」，現在則會說「球型」。近代以機器為主，經過烘焙後，每顆「緊結度」高，若單純直接泡，可能會有一點泡不開，有人一開始沖掉的那一泡，其實不會說是第一泡，而是「稍微醃過」，叫他起床的概念，先「溫潤一下」的「溫潤泡」，接著才回到正常的泡茶方式。這就像手沖咖啡一樣，要沖之前不可能一次到底，前面也是會先吸點水分。

另外，劉松杰指出，現代茶農不是只有照以前製造方式，很多都會去茶改場或農業試驗所上課，除傳承傳統東西，還會加上學理基礎，而茶葉的好不好，也跟海拔高度有關，如某種茶生長在低海拔，生長速度快，但如果換成別種，就不見得是好的。

至於茶湯澀味形成原因？農委會提到，主要是來自兒茶素，兒茶素是一種多元酚類，具「苦澀味」， 估了茶葉多元酚類的10%~80%。要避免苦澀味太重，可以用較低水溫來沖泡。

▲劉松杰說，以前茶葉製造過程是「人力為主，機器為輔」。（圖／ETtoday資料照）

最後茶葉該放常溫還是冰箱？農委會表示，常溫、冰箱都可以。

若要常溫保存可注意以下2點：

1、一般短期保存（一個月內）或中下級茶葉，以常溫保存即可

2、可在外袋或罐內放包好的乾燥劑，並定時更換，效果更佳

低溫保存：

1、貯茶以專用冷藏(凍)庫佳，如與其他食物共冷藏，則應妥善包裝、完全密封，以免吸附異味。

2、茶葉須排列整齊，使冷空氣的循環達冷卻效果。

3、一次購買多量茶葉時，應先予小包分裝，再置於冷藏(凍)，不宜將同一包茶反覆冷凍、解凍。

4、由冷藏（凍）取出茶葉時，應先讓包裝內茶葉溫度回升至與室溫相近，才可取出茶葉，否則驟打開茶罐，易凝結水氣而增加含水量，使未泡完的茶葉變質。