　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網不信「茶葉第一泡能安心喝」　農委會保證：歷年檢測沒農藥殘留

茶壺,茶,泡茶,茶杯（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲農委會強調，茶葉第一泡是能安心喝的。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者許展溢／台北報導

茶葉的第一泡到底能不能喝一直在網路被流傳討論，有一說法就是不能喝，但農委會強調，這完全是網路謠言，只要茶葉的品質是好的，茶葉的第一泡不僅能喝，不過，許多網友認為，這根本是含糊說法，誰不知道品質好就好，完全是廢話。

農委會說明，茶葉中本身還含有的胺基酸、皂素與多元酚類等營養的物質，茶葉所採用的農藥多為脂溶性，不易溶於水，再經過乾燥與烘焙等製茶過程，降低了農藥的殘留，要大家不要相信網路謠言，可以安心的喝茶。但部分網友認為此說法不能信。農委會強調，可以放心喝，因目前台灣茶均採用安全性高水溶性低的防治藥劑，且歷年檢測及評審茶湯品質的，均未發現茶湯農藥殘留的案件與第一泡茶湯有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投杉林溪茶農劉松杰向《ETtoday新聞雲》表示，茶葉多少含有「皂素」，茶葉基本上都會有水溶性與脂溶性兩類農藥，以水溶性為例，茶葉不管怎樣泡，都不可能用水溫100度去沖洗，脂溶性更不用說，因為根本洗不出來。

劉松杰進一步說明，以前比較沒人討論這問題，是因茶葉近十年製造過程不一樣，以前是「人力為主，機器為輔」，一顆顆的茶葉，以2、30年前的烏龍茶來看都被稱「半球型」，現在則會說「球型」。近代以機器為主，經過烘焙後，每顆「緊結度」高，若單純直接泡，可能會有一點泡不開，有人一開始沖掉的那一泡，其實不會說是第一泡，而是「稍微醃過」，叫他起床的概念，先「溫潤一下」的「溫潤泡」，接著才回到正常的泡茶方式。這就像手沖咖啡一樣，要沖之前不可能一次到底，前面也是會先吸點水分。

另外，劉松杰指出，現代茶農不是只有照以前製造方式，很多都會去茶改場或農業試驗所上課，除傳承傳統東西，還會加上學理基礎，而茶葉的好不好，也跟海拔高度有關，如某種茶生長在低海拔，生長速度快，但如果換成別種，就不見得是好的。

至於茶湯澀味形成原因？農委會提到，主要是來自兒茶素，兒茶素是一種多元酚類，具「苦澀味」， 估了茶葉多元酚類的10%~80%。要避免苦澀味太重，可以用較低水溫來沖泡。

▲▼飲茶文化，茶樹，茶園，茶葉。（圖／ETtoday資料照）

▲劉松杰說，以前茶葉製造過程是「人力為主，機器為輔」。（圖／ETtoday資料照）

最後茶葉該放常溫還是冰箱？農委會表示，常溫、冰箱都可以。

若要常溫保存可注意以下2點：

1、一般短期保存（一個月內）或中下級茶葉，以常溫保存即可

2、可在外袋或罐內放包好的乾燥劑，並定時更換，效果更佳

低溫保存：

1、貯茶以專用冷藏(凍)庫佳，如與其他食物共冷藏，則應妥善包裝、完全密封，以免吸附異味。

2、茶葉須排列整齊，使冷空氣的循環達冷卻效果。

3、一次購買多量茶葉時，應先予小包分裝，再置於冷藏(凍)，不宜將同一包茶反覆冷凍、解凍。

4、由冷藏（凍）取出茶葉時，應先讓包裝內茶葉溫度回升至與室溫相近，才可取出茶葉，否則驟打開茶罐，易凝結水氣而增加含水量，使未泡完的茶葉變質。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初一12大禁忌曝光！第一點就超難遵守　單身別再錯過2時辰
全聯358萬特斯拉新春福袋今開賣　排隊人龍看不到盡頭
小鬼妹除夕回娘家「我哥在後面」曝合照！網一看是真的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

三牲吃膩了！人妻準備「速食套餐」拜祖先　萬人狂讚：不怕沒人吃

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

網不信「茶葉第一泡能安心喝」　農委會保證：歷年檢測沒農藥殘留

從魯蛇做到全國銷售NO.1　「AV帝王」村西透用3個YES拿到成交第一步

初一12大禁忌曝光！第一點就超難遵守　單身別再錯過2時辰

「老人才能坐博愛座」！司機逼身障男讓位...他幫出氣結局療癒炸

孤單年夜他「1菜1飯」超市解決　鄉民看了反推爆：慘到不忍噓

香山財神廟「皮夾富貴招財術」！　4步驟招好運整年錢滾錢

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

除夕凌晨3點跑外送！男客「偷問1句」…回家看密錄器氣炸：被侮辱

2021年12星座整體運勢　獅子有機會結婚、摩羯賺錢機會多

三牲吃膩了！人妻準備「速食套餐」拜祖先　萬人狂讚：不怕沒人吃

國3南投到南投服務區完全紫爆！車速剩11km車陣塞4公里長

網不信「茶葉第一泡能安心喝」　農委會保證：歷年檢測沒農藥殘留

從魯蛇做到全國銷售NO.1　「AV帝王」村西透用3個YES拿到成交第一步

初一12大禁忌曝光！第一點就超難遵守　單身別再錯過2時辰

「老人才能坐博愛座」！司機逼身障男讓位...他幫出氣結局療癒炸

孤單年夜他「1菜1飯」超市解決　鄉民看了反推爆：慘到不忍噓

香山財神廟「皮夾富貴招財術」！　4步驟招好運整年錢滾錢

不是濾鏡！Jennie的獵奇「八隻手」鏡子爆話題　Rose家也有一面

網美上衣爆開走光…女神濾鏡被關變大媽！　直播3意外全來不及擋

車內「重點防疫」地方在這裡　皮革內裝千萬別用酒精消毒！

《龍貓》寒假登大銀幕！回顧宮崎駿10部經典動畫　揪孩子重溫童年回憶（下）

KD睽違561天回歸「就像沒傷過」　伊古達拉讚嘆他是神

手機品牌搶春節紅包　祭優惠攻5G中階機換購潮

北市取締1.3萬件「汽機車不停讓行人」　續推路口安全大執法

美國再買2億劑新冠疫苗！拜登痛罵川普「買不夠」　8月前3億人接種

生氣被「撞臉」沒響哨　楊恩辱罵裁判領2萬美元罰單

牛年必玩！精選10款遊戲（下）重回超時空之鑰的感動

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

白沙屯媽祖「四季籤」　竟跟保安宮國運籤雷同

全台除夕夜鞭炮四起　網友FB一排暴走

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

初一12大禁忌曝光　第一點就超難遵守

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

Podcast名人實測2千元刮刮樂：還是炒股健康

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

更多熱門

相關新聞

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率

立百病毒人傳人！陳時中曝大流行機率

針對國外專家示警，死亡率高且人畜共通的「立百病毒（Nipah virus）」恐成下一波流行疾病。而指揮中心今（9）日召開記者會時表示，立百病毒本身有幾項特性會讓大家感到恐慌，包括自然宿主與SARS或新冠肺炎一樣都是蝙蝠、人傳人及沒有疫苗等，不過，日前跟農委會等相關部會開會後研判，引起大流行的風險是低的，且基本上在環境衛生做好，就會大大減低傳播的可能性。

逛超市見「紫色花椰菜」！網笑：葡萄口味？

逛超市見「紫色花椰菜」！網笑：葡萄口味？

2張圖秒懂貓狗能吃哪些蔬果！

2張圖秒懂貓狗能吃哪些蔬果！

貓狗能吃什麼蔬果？　農委會2張圖一次解答

貓狗能吃什麼蔬果？　農委會2張圖一次解答

過年招財銀柳常見品種大公開！

過年招財銀柳常見品種大公開！

關鍵字：

農委會茶葉第一泡網路謠言胺基酸皂素多元酚類農藥殘留

讀者迴響

熱門新聞

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

同事翹班去嗨！大夜店員厭世鎖門「要爛一起爛」

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

過年10大禁忌別踩　整年超好運

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面