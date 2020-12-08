印度怪病口吐白沫「似癲癇」　專家初判：疑似農藥殘留惹禍

▲印度東南部的艾路魯市（Eluru）出現神秘怪病，外媒報導已有超過800人染疫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度東南部安德拉邦（Andhra Pradesh）艾路魯市（Eluru）12月初出現神秘怪病，患者出現雙眼灼熱、嘔吐、暈眩等症狀，至今已出現超過800例病例，並有1例死亡，有約500例已住院治療。印度頂級科研機構的專家團隊正積極調查原因，最新的假說為農藥殘留對食物產生污染。

綜合外媒報導，除了上述的症狀外，嚴重者更會產生暈眩、昏倒、口吐白沫等現象。研究團隊在患者的血液樣本中，發現了重金屬鉛和鎳，本認為含有鉛和鎳的飲用水或牛奶是事發主因，其後政府單位卻聲明，水樣的初步測試並未發現任何有害化學物質，也有不使用市政供水的人染病的例子出現。

令人困惑的是，這些患者之間似乎沒有任何共同的聯繫，大部分患者對於新冠病毒、登革熱等其他病毒檢驗結果多呈現陰性，居住地與年齡層也沒有高度的重疊。研究團隊最新假說認為，有可能是因為人們吃了含有重金屬殘留的蔬菜、食物，專家正在調查，魚塘土壤或蔬菜上是否有農藥殘留。

據報導，一名的45歲男性在患上怪病後出現了噁心與類似癲癇的症狀，並於6日不治身亡，成為第一個死亡案例。安德拉邦目前約有80萬例的新冠肺炎確診病例，再加上近日爆發的神秘怪病，無疑是為當地醫療體系帶來更沉重的負擔。