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兩岸還能「春暖花開」？　陸學者：沒有秋風蕭瑟　幾乎到達冰點

▲▼陳士良，上海市公共關係研究院院長 。（圖／翻攝 中評社）

▲上海市公共關係研究院院長陳士良 。（圖／翻攝 中評社）

記者任以芳／綜合報導

兩岸關係還有春暖花開可能性嗎？上海學者陳士良發表文章指出，兩岸關係冰凍三尺非一日之寒。目前態勢來看，兩岸之間甚至沒有秋風蕭瑟，就幾乎立即達到了冰點。

上海市公共關係研究院院長陳士良今（2日）在《中評社》發表文章指出，兩岸關係冰凍三尺非一日之寒。回顧2008年至2016年的八年間，由於國民黨馬英九當局認同體現一個中國原則的「九二共識」，積極推動兩會的事務性商談，實現兩岸全面、直接、雙向三通，致使海峽兩岸各個領域和民間交流非常密切，特別是台灣民眾充分享受了「和平紅利」，有力地促進了兩岸關係和平發展，兩岸關係呈現出春暖花開的祥和景象。

談到兩岸關係何時開始走下坡？陳士良指出，2016年5月民進黨當局上台後因為拒不承認「九二共識」，所以兩岸關係春暖花開的局面被其一手摧殘，熱絡的溫度馬上出現了「斷崖式」下降，甚至沒有秋風蕭瑟，就幾乎立即達到了冰點。

▲▼蔡英文回應《經濟學人》稱台灣是地球最危險的地方。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文回應《經濟學人》稱台灣是地球最危險的地方。（圖／翻攝蔡英文臉書）

陳士良進一步稱，從「修改教科書」到調整台灣旅行證件（護照）封面；從在台北故宮博物院逐步移除中國元素增加台灣符號到炒作給航空公司「正名」；從制定「反滲透法」到反對台灣民眾參加「海峽論壇」；從勾連國際反華勢力推動以疫謀獨、以武謀獨，到試圖進行修憲制憲……民進黨當局近年來不斷推動「去中國化」的「漸進式台獨」路線，在分裂祖國的道路上越走越遠，導致兩會事務性商談中斷，雙方負責兩岸事務部門的領導人會面制度停擺，大陸民眾在網絡上「武統」的聲音越來越高漲，雙方擦槍走火的可能性越來越大，兩岸關係幾乎處於戰爭的邊緣。可見，兩岸關係從春暖花開到冰凍三尺，確實非一日之寒。

陳士良表示，「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」2016年民進黨再次執政以來，不僅在「台獨」的道路上瘋狂飈車，而且對大陸還屢屢惡語傷人。當台灣當局因為否定「九二共識」，破壞國際社會公認的一個中國框架而無法受邀參加有關國際組織會議時，當原來的一些邦交國堅持一個中國原則與台灣斷交時，或者台灣無法參加一些國際重要活動或會議時，總是暴跳如雷，惡毒攻擊大陸處處打壓台灣，大肆煽動「反中、抗中、仇中」情緒。

▲▼民進黨中常會，蔡英文配戴鳳梨口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨中常會，蔡英文配戴鳳梨口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

陳士良又說，2020年初，當大陸暴發新冠肺炎疫情時，民進黨當局卻不顧同胞情，禁止向大陸出口口罩等防疫物資，反而向其他國家和地區捐贈口罩；當2020年兩岸貿易額逆勢增長，台灣獲得近千億美元的順差時，民進黨當局又回避大陸通過ECFA讓利台灣，卻說是因為大陸需要台灣；當世界很多國家首腦帶頭接種大陸生產的新冠肺炎疫苗時，台灣當局又說大陸的疫苗不可靠，禁止進口大陸疫苗；不久前當大陸在從台灣進口的菠蘿中檢測出有害生物後宣布暫停進口時，台灣當局又攻擊大陸是「政治行為、政治威脅」，等等。所有這些都傷害大陸民眾的感情，讓廣大大陸民眾深深感到：惡語傷人六月寒。

文末，陳士良強調，如果民進黨當局真心期待兩岸關係春暖花開，願意順從兩岸同胞的意願，恢復協商交流，就應該承認「九二共識」；沒有「九二共識」就沒有兩岸關係的春天。

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