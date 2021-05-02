　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

記者陳羿妏／台南報導

台南市永康區今年2月9日凌晨發生一起行車糾紛，事發當時4名國中生分別騎乘2部機車，疑與騎乘電動車的外籍移工發生衝突，其中一輛機車竟騎上前踹車，結果2部車雙雙倒地，而離譜過程全被同夥拍下PO上網，引發網友怒火。對此，新市簡易庭日前審理後，依共同加暴行於人，將4名國中生各裁罰5000元罰鍰，可上訴。

▲▼屁孩踹車自摔。（圖／翻攝台南爆料公社）

▲國中生踹外籍移工車輛後自摔。（圖／翻攝台南爆料公社）

回顧整起事發經過，當時臉書社團「台南爆料公社」流傳一段18秒影片，畫面中可看到，4名國中生分別騎乘兩部機車，其中一輛機車的後座竟突然上前踹車，造成移工安全帽噴飛，不斷朝右側偏去倒地，而踹人的機車也因用力過猛，跟著「犁田」，誇張的是同行夥伴竟在後方，將離譜行徑全錄下。

影片曝光後，引發網友不滿，隨即也肉搜出雙載騎士的臉書。其中一名當事人於個人臉書上說明，當時他和朋友在街上玩，疑似太大聲吵到外籍移工，因此對方出言嗆聲，還拿東西丟他們，一氣之下便上前踹車；不過，事後他也明白自身行為有點超過，所以踹完後馬上道歉，「我本人對於踢外勞這件事，我非常抱歉，我做太過火了，各位對不起！」

▲男子踹車後在網路上道歉。（圖／翻攝自Facebook）

不過，網友並不買單，直言「做事前先想想後果吧！有些事是你擔當不起的」、「自以為很大？還是很可以」、「可以拍個道歉影片嗎」、「人家沒事安靜的騎在旁邊為啥要踢」、「丟台灣人的臉」。

▲▼踹移工屁孩道歉。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

▲國中生道歉文。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

由於影片於網路上傳開，事後員警經網路巡邏後，循線查獲4人，除了針對無照駕駛開出紅單，另依違反《社會秩序維護法》將4人送辦。對此，新市簡易庭日前審理後，認為4人深夜騎車對外籍移工暴行，心態深值譴責，但考量他們目前均為未滿18歲未成年人，仍就讀國中，心智尚未成熟，且犯後坦承犯行、態度尚可等情狀，最終依共同加暴行於人，將4人各處罰鍰5000元，全案仍可上訴。


【更多新聞】

妻參加熟女身體實驗室！戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜…夫崩潰

中正大學4人+民宿夫婦「曾與諾富特確診員工接觸」！衛生局回應了

咖啡店闆娘等到救命恩人了！鮮肉男正面帥照曝…是警專海巡生

ET快訊
小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃
快訊／新店某科大「剛參訪諾富特」　急宣布近百師生停課2週
快訊／21歲男中山橋自撞　車頭撞爛慘死
「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

快訊／高雄廟會遶境！活動人員慘遭「馬撞傷頭」…送醫治療中

國3本田改裝車超速撞護欄　駕駛未繫安全帶狂吐血送醫不治

開車左右搖晃遭攔查　花蓮男竟「脫褲受檢」遭上銬逮捕

快訊／新北21歲男「中山橋自撞」身亡！車頭撞爛全毀

國中男霸凌同學捏生殖器還「強迫互抓」　判決結果出爐

砍傷室友還傳照片給對方妹妹　泰山男在三溫暖落網！曝犯案動機

台南高中生「滅世狂渣」太皮！PO「延後開學」假訊息被罰了

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

「台版楊冪」簡莉紋針灸肺塌陷險送命　中醫診所和解條件「拍2支廣告」她傻眼

彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

快訊／高雄廟會遶境！活動人員慘遭「馬撞傷頭」…送醫治療中

國3本田改裝車超速撞護欄　駕駛未繫安全帶狂吐血送醫不治

開車左右搖晃遭攔查　花蓮男竟「脫褲受檢」遭上銬逮捕

快訊／新北21歲男「中山橋自撞」身亡！車頭撞爛全毀

國中男霸凌同學捏生殖器還「強迫互抓」　判決結果出爐

砍傷室友還傳照片給對方妹妹　泰山男在三溫暖落網！曝犯案動機

台南高中生「滅世狂渣」太皮！PO「延後開學」假訊息被罰了

美國「侮辱金正恩」！北韓痛批拜登犯下大錯　金與正怒對南韓開砲

溫馨5月相揪來篩檢！台東女性癌症蒒檢送禮券　3人揪團再加碼

彰化2女帶槍台中討債！　談判破裂她正要掏槍...下秒被嚇到昏倒

抱怨「物資卡關中國」　寶來塢明星求助中外交部　

趙介佑遭爆逃兵　內政部：非現役役男…2度因案停役

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

義國出現超級免疫者！抗體狂增2倍　感染「9個月仍免疫」目前最長

法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

小屁孩超商玩貨架「保健品噴一地」　媽裝沒事快閃！店家怒報警

零件供應商8人染疫　TOYOTA暫時關閉加拿大工廠、暢銷休旅受影響

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

高中生「滅世狂渣」太皮！PO假訊息被罰了

即／新北21歲男「中山橋自撞」身亡

賓士後座男「開窗喊救命」！警到場傻眼

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

影／18歲機車雙載遭撞飛1死1失蹤　阿嬤悲喚「原諒你了」

談贍養撫育費用不成　男持刀攻擊前妻岳父母

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

留美歡送趴驚爆猝死　24男女學生摩鐵大混酒

新北女童被「無牽繩狗」撕咬見骨　母淚：飼主是累犯

剛車聚完…重機車主台三線摔車「磨地50公尺」亡

砍傷室友還傳照片給對方妹妹　泰山男在三溫暖落網

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

快訊／汐止加油站附近「瓦斯外洩」！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

獨／何孟遠崩潰萌生「不好的念頭」

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

獨家／何孟遠荳荳分手始末曝光

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

何孟遠控元元、陳敬宣煽動荳荳

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面