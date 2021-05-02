法官怒譴責！騎車「狠踹移工」雙雙犁田　台南4屁孩各罰5千

記者陳羿妏／台南報導

台南市永康區今年2月9日凌晨發生一起行車糾紛，事發當時4名國中生分別騎乘2部機車，疑與騎乘電動車的外籍移工發生衝突，其中一輛機車竟騎上前踹車，結果2部車雙雙倒地，而離譜過程全被同夥拍下PO上網，引發網友怒火。對此，新市簡易庭日前審理後，依共同加暴行於人，將4名國中生各裁罰5000元罰鍰，可上訴。

▲國中生踹外籍移工車輛後自摔。（圖／翻攝台南爆料公社）

回顧整起事發經過，當時臉書社團「台南爆料公社」流傳一段18秒影片，畫面中可看到，4名國中生分別騎乘兩部機車，其中一輛機車的後座竟突然上前踹車，造成移工安全帽噴飛，不斷朝右側偏去倒地，而踹人的機車也因用力過猛，跟著「犁田」，誇張的是同行夥伴竟在後方，將離譜行徑全錄下。

影片曝光後，引發網友不滿，隨即也肉搜出雙載騎士的臉書。其中一名當事人於個人臉書上說明，當時他和朋友在街上玩，疑似太大聲吵到外籍移工，因此對方出言嗆聲，還拿東西丟他們，一氣之下便上前踹車；不過，事後他也明白自身行為有點超過，所以踹完後馬上道歉，「我本人對於踢外勞這件事，我非常抱歉，我做太過火了，各位對不起！」

▲男子踹車後在網路上道歉。（圖／翻攝自Facebook）

不過，網友並不買單，直言「做事前先想想後果吧！有些事是你擔當不起的」、「自以為很大？還是很可以」、「可以拍個道歉影片嗎」、「人家沒事安靜的騎在旁邊為啥要踢」、「丟台灣人的臉」。

▲國中生道歉文。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）

由於影片於網路上傳開，事後員警經網路巡邏後，循線查獲4人，除了針對無照駕駛開出紅單，另依違反《社會秩序維護法》將4人送辦。對此，新市簡易庭日前審理後，認為4人深夜騎車對外籍移工暴行，心態深值譴責，但考量他們目前均為未滿18歲未成年人，仍就讀國中，心智尚未成熟，且犯後坦承犯行、態度尚可等情狀，最終依共同加暴行於人，將4人各處罰鍰5000元，全案仍可上訴。



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