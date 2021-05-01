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中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句

▲▼習近平。（圖／路透社）

▲現任中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共黨媒《人民日報》日前發布「100句名言回顧黨史100年」，大部分名言出自中共歷來領導人之口，其中，毛澤東與習近平各佔30句，鄧小平佔14句，江澤民與胡錦濤各佔10句，剩餘6句分別出自周恩來（2句）、劉少奇、朱德、陳雲、彭德懷。

第一句名言為毛澤東1925年在《中國社會各階級的分析》提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。」最後一句則是習近平今年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山。」

上榜的毛澤東的名言還包含「槍桿子裡面出政權。」「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概。」「一切反動派都是紙老虎。」「中國人從此站立起來了。」等。

▼毛澤東。（圖／路透社）

▲▼毛澤東。（圖／路透社）

毛澤東的名言中，最受關注的又屬「別了，司徒雷登」，這句話出自毛澤東1949年8月18日在《新華社》發表的文章，他在文中批評對美國政府在國共內戰中支持蔣介石的行為，司徒雷登（John Leighton Stuart）就是國民政府遷台前的最後一任美國駐華大使。外界認為，在現今的中美緊張局勢下，這句話的出現有著特別的意義。

上榜的鄧小平的名言有「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」、「走自己的道路，建設有中國特色的社會主義」、「一個國家，兩種制度」、「基本路線要管一百年，動搖不得」等。

上榜的江澤民名言有「始終做到『三個代表』，是我們黨的立黨之本、執政之基、力量之源」、「黨的作風關係黨的形象，關係人心向背，關係黨的生命」等。

上榜的習近平名言有「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。」「鞋子合不合腳，自己穿了才知道。」「綠水青山就是金山銀山。」「擼起袖子加油幹。」「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。」「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰桿子不會彎。」等。

▼《人民日報》發布「100句名言回顧黨史100年」。（圖／翻攝人民日報）

▲▼中共發布「100句黨史名言」　毛澤東與習近平各佔30句。（圖／翻攝人民日報）

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