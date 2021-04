拜登向中國表明：將維持印太強大軍事存在！　但未提及台灣香港

▲美國總統拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統拜登於台灣29日上午9時發表首次國會演說,除了提及新冠防疫、就業計畫之外,首個提及的國家就是中國,強調美國正與中國競爭當中,將持續維持在印太地區的強大軍事存在,猶如美國與北約組織(NATO)在歐洲所做的事情。

彭博分析,儘管拜登演說把大多數重點擺在國內,但卻也不時提到中國,凸顯他重視中國的程度,「我們正處於歷史上一個巨大轉折點,但不能停下來,我們正與中國和其他國家競爭,以贏得21世紀的勝利。」

他也重申,相信美中能夠找到合作領域,但當美國或全球利益受到威脅時,美國將會堅持立場,「我還告訴習主席,我們將在印太地區保持強大軍事存在,猶如我們和北約組織在歐洲做的那樣,但這並不是為了引發衝突,而是為了避免衝突。」

Standing ovation when Biden says he told Pres Xi that the US will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific "not to start a conflict, but to prevent a conflict.