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大陸太空站「下餃子」模式開啟　習近平電賀：自立自強、創新超越

▲▼大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

太空站「天和」核心艙29日上午成功發射升空，正式開啟大陸太空站「下餃子」模式。中共總書記習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，致電祝賀中國太空站天和核心艙發射任務成功。他希望弘揚「兩彈一星」精神和載人航天精神，自立自強、創新超越。

習近平賀電如下：

「載人航天工程空間站（太空站）階段飛行任務總指揮部並參加天和核心艙發射任務的各參研參試單位和全體同志：在空間站天和核心艙發射任務成功之際，我代表黨中央、國務院和中央軍委，向你們致以熱烈的祝賀和誠摯的問候！建造空間站、建成國家太空實驗室，是實現我國載人航天工程「三步走」戰略的重要目標，是建設科技強國、航天強國的重要引領性工程。天和核心艙發射成功，標誌著我國空間站建造進入全面實施階段，為後續任務展開奠定了堅實基礎。希望你們大力弘揚兩彈一星精神和載人航天精神，自立自強、創新超越，奪取空間站建造任務全面勝利，為全面建設社會主義現代化國家作出新的更大的貢獻！」

大陸太空站核心艙「天和號」在今（29）日上午11時22分發射，開啟大陸太空站一連串任務序幕。太空站初步會由三個艙段組成，除了天和號核心艙，還有「夢天號」、「巡天號」兩個實驗艙，三艙由三次任務分別發射。

此外，大陸當局還規畫四次天舟貨運太空船，和四次神舟載人太空船發射，向太空站運送人員和物資。因此大陸太空站今、明兩年合共會有11次發射任務，完成太空站初步建設。

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