諾富特員工吹哨爆料：檢疫客一退房一般客就入住　客房混用爆傳播鏈





▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者羅婉庭／新北報導

華航疫情擴散，衛福部坦言發生飯店群聚事件。一名自稱工作於諾富特飯店的員工1日向新北市議員葉元之爆料，指出諾富特自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，假日人多時，檢疫房間又收一般旅客入住，只顧賺錢才造成傳播鏈。

該員工指出，飯店區分本館、二館，大家都以為二館住的是檢疫的機組員，本館接的是一般客人，包含住房、餐飲、會議及喜宴。事實上，飯店自半年多以前，因應檢疫客增多，原二館房間不夠，因此在一館客房偷偷收了很多檢疫隔離的客人。

員工表示，一館偷藏的包含華航機組員、UA等外國組員，還有像AIT等需隔離14天的公務、商務人士，跟一般客完全混雜一起，像是9樓的客房本來是只提供一般客人，但檢疫房間不夠時，就半邊給一般客人，另半邊給檢疫客人住，中間只用防火門區隔。

員工指出，到例假日一般國人訂房數增多，把原半邊本來是住檢疫客的房間，只要一退房就馬上開放給一般的國人入住，完全不管房間內是否有可能病毒汙染，讓例假日入住該房的國人深陷染疫風險。員工批評，會有這次傳播鍊不是沒原因的，他不知道這樣是否違反傳染病相關法令，但飯店高層枉顧人命的做法，造成疫情破口，必須負起完全的責任。

爆料訊息全文：

我是諾富特飯店的員工，目前林口檢疫所隔離中，對於這次飯店疫情，造成社會不安及可能造成疫情擴大，深感愧疚，尤其今天觀看疫情指揮中心記者會，覺得該中心長官部份訊息被蒙蔽，因此特別要針對飯店高層的管理疏失責任，提出檢舉如下：

飯店區分一館、二館，大家都以為二館住的是檢疫的機組員，本館接的是一般客人，包含住房、餐飲、會議及喜宴，事實上，飯店自半年多以前，因應檢疫客增多，原二館房間不夠，因此在一館客房偷偷收了很多檢疫隔離的客人，包含華航機組員，還有像UA等外國組員，還有像AIT等需隔離14天的公務、商務人士，跟一般客完全混雜一起，只做了簡單的區隔，甚至像9樓的客房，本來是只提供一般客人住，但檢疫房間不夠時，就半邊給一般客人，另半邊給檢疫客人住，中間只用防火門區隔。

到了例假日，一般國人訂房數增多（因桃園住宿有補貼），所以原半邊本來是住檢疫客的房間，例假日檢疫客一退房，又馬上開放給一般的國人入住，完全不管房間內是否有可能病毒汙染，讓例假日入住該房的國人深陷染疫風險，只顧賺錢，由此可見這次造成的傳播鍊，不是沒原因的。

我是不知道如此有沒有違反傳染病相關法令，但飯店高層枉顧人命的做法，造成疫情破口，我想必須負起完全的責任。（以上所言千真萬確，可以查櫃檯入住的資訊，或向飯店客務部、房務部，及部份負責送檢疫餐及收檢疫垃圾的餐飲部員工查證）。