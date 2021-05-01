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台灣工時全球第4長...勞工每天上班9.3小時　國民黨揭蔡英文謊言

▲▼五一勞動節，國民黨籲蔡政府正視台灣勞工問題。（圖／取自國民黨臉書）

▲五一勞動節，國民黨籲蔡政府正視台灣勞工問題。（圖／取自國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

今天是五一勞動節，國民黨在臉書表示，在世界主要國家中，台灣排名工時最長國家的第4名，今年的職場幸福指數調查也顯示，勞工「每日」實際工作時間達到9.3小時，明顯超出法定工時，總統蔡英文承諾要讓年總工時減少，但是執政5年至今，沒有看到任何有助降低工時的具體政策。

國民黨指出，根據勞動部的統計，台灣2019年總工時高達2028小時，在世界主要國家中，排名工時最長國家的第4名，今年的職場幸福指數調查也顯示，高達5成8的上班族，擔心自己會過勞，而勞工「每日」實際工作時間達到9.3小時，明顯超出法定工時。

國民黨抨擊，蔡英文過去曾經承諾「責任制工時，應修法限縮，並同步修定，針對社會公眾生活正當需求的特殊工時型態的立法規範。」但在當選之後，卻反其道而行，逐步擴大責任制適用人員，說一套、做一套。

不僅如此，學者評估勞保即將在2026年破產，勞動部統計的勞保歷年收支紀錄，更顯示勞保基金已經連續4年入不敷出。國民黨指出，雖然蔡政府每年撥補200億，但並沒有從根本上解決勞保破產的問題，虧損缺口只會持續擴大，蔡政府拿不出具體方法，這也讓勞工感到非常擔憂。

國民黨感嘆，每逢勞動節，都能看到蔡政府重申過去的勞動政見，以及提出無數保證，然而低薪過勞、勞保破產，勞工生活缺乏保障等等問題，這五年來持續惡化，蔡政府始終沒有拿出解決辦法，盼蔡英文可以正視勞工的心聲，為廣大的勞工朋友，少一點華而不實的口號，多一點實際有效的作為。

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