移民署攜手「扶緣服務協會」　關懷移工＋社區老人





▲工作人員(左)、看護移工(右)與社區老人(中)穿著異國服裝合照紀念。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎造成國門緊縮，不僅國人出入國境不便，在臺生活的新住民及移工返回母國行程更大受影響，嘉義縣新港鄉「扶緣服務協會」為了紓解無法回國的新住民及移工思鄉之情，特別於「新港素園長照站」辦理新住民回娘家活動及看護移工一起做健康操的活動，讓長期投入關懷照顧新住民的扶緣服務協會，跨足移工服務的領域，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別派員參加，向新住民及移工宣導居停留法令，於活動中與新住民及移工一起互動，擴展政府機關與民間社團一起合作關懷外來人口的合作關係。

▲移工與社區老人一同參加嘉義縣扶緣服務協會舉辦的互動遊戲嘉義縣扶緣服務協會辦理祖父母園遊會時。（圖／移民署提供）

扶緣協會表示，他們是嘉義地區少數服務弱勢族群超過15年的協會，也是嘉義縣四大新住民服務據點之一，平時除了服務弱勢族群外，再把範圍擴大到看護移工。新成立的「新港素園長照站」剛滿週年，現在已經是當地老人樂齡學習的生活重心，並成為照料他們的外籍看護最愛的療癒小站，除了邀請專業老師帶領各類樂活活動外，還邀請這群移工一同參與健康操與樂齡學習課程，讓她們得到紓解壓力與喘息的機會。

理事長陳炳村表示，協會的前身原為「新港扶緣殘障聯誼會」，是由新港的醫師陳錦煌號召成立，後來為了關懷更多弱勢族群，將服務對象延伸至年長者與新住民及其家庭，讓不少家庭成員因此而受惠。看見這群無法順利返回母國的新住民與移工，可以跟著阿公阿嬤一起參與課程與活動，感情更加溫，讓協會覺得很感動也很有成就感。

嘉義縣服務站林炳煌主任表示，服務站長期以來與扶緣服務協會持續合作舉辦新住民多元文化與法令宣導活動，看見該協會為新住民家庭關係發展貢獻良多，現在還能運用協會現有的服務資源關懷轄內看護移工，令人佩服，很感謝該協會的付出，這些移工朋友才能繼續在臺灣安心工作。

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