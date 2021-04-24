她逃600天「抱孕肚」組販毒集團　專挑同鄉試用「稀釋賣高價」

▲原本擔任看護的阿蒂（紅圈者），逃亡6百多天竟然做起販毒生意。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大與移民署鎖定1名逃逸外勞，竟然在逃亡的6百多天內，涉嫌與台灣毒販勾結，購入大批毒品後再轉售給同為印尼籍的外籍移工，買不起毒品的移工就負責協助運輸換毒，警方動員逮捕10名集團成員，並搜出海洛因、安非他命以及西式毒品的「洗劑」。

警方調查，38歲的印尼籍移工阿蒂，原本來台擔任看護的工作，但是因逾期居留展開逃亡，在逃亡期間結識了1群販毒的台灣人，於是合夥將毒品售給印尼籍的外籍勞工，有民眾在社群軟體看到吸毒照片，隨即向警方檢舉。

▲阿蒂將毒品稀釋後，先免費供毒給同鄉，等上癮後再高價販售毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

移民署專勤隊接獲線報，隨即找北市刑大偵一隊配合，鎖定「阿蒂販毒集團」，並在14日前往攻堅，逮捕涉嫌販毒的10餘人，並起獲海洛因、安非他命、搖頭丸等毒品，訊後依毒品罪嫌將一干人等移送地檢署偵辦。

警方指出，現場還查獲1大包的白色結晶體，當時無法辨識是否為毒品，經過鑑識判斷雖然並非毒品，但卻是販毒集團常用來稀釋毒品純度的「洗劑」，據悉，阿蒂的毒品都賣給同鄉，警方笑稱，賣給自己人還偷工減料。

最後警方還發現，阿蒂都將毒品賣給同為印尼籍的移工，先是以提振精神為誘餌免費供毒施用，等待對方上癮後再調高價格出售，有些人沒錢買毒，只能幫助阿蒂等人運送毒品抵債，且部分移工還充當下線幫忙賣毒，以獲取免費毒品吸食。

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