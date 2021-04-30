嘉義市喜迎「2021台灣設計展」　百年場館延伸打造「文化新絲路」

▲2021台灣設計展正式簽約 ，嘉市導入「設計力」 打造文化新絲路 ，帶動城市發展。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府與經濟部舉行「2021台灣設計展」簽約記者會，由市長黃敏惠與經濟部次長林全能完成簽約儀式，正式宣告攜手合作首次在嘉義市舉辦的「2021台灣設計展」。今(110)年台灣設計展將於9月30日舉行開幕典禮，展期自10月1日起到10月17日止，展區涵蓋具有百年歷史場域的三大主場館，加上四個衛星場館。今年將首度結合百年歷史的阿里山林鐵作為交通接駁；今日現場也展示「品牌與產品設計導入」的11家業者初步輔導成果，並另邀請5家業者與會。另外，設計展也將打造嘉義市環保示範夜市。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市很小，能量卻很大，老城市卻有新靈魂。簽約記者會是一個起步，嘉義人要務實努力的做，重表現不重表演，希望具有三百多年歷史的嘉義市，透過硬實力、軟實力、巧實力的設計能量能被看見。今年設計展三大百年歷史的主場館為嘉義文創園區、嘉義製材所（阿里山林業村）、國定古蹟賓夕凡尼亞式的嘉義舊監獄；四個衛星場館則為新舊融合的嘉義市立美術館、嘉義市立博物館、檜意森活村、嘉義公園。從嘉義市立美術館到嘉義公園，這一條樸實的路是嘉義市的「文化新絲路」，將以多元交通動線做接駁。而在地產業故事很多，精采產業經設計大師輔導，代表百工百業的人才是關鍵，用設計的心法與新法，能夠創造更多感動人的價值。嘉義市已創造眾多遊客進來消費，設計展串聯文化歷史、觀光、美食等，期待以「設計導入城市治理與城市美學」，行銷城市品牌，吸引國內、外參觀人潮，增進觀光收益與文化旅遊深度，也看到嘉義市的生命力。

經濟部次長林全能談到，設計是具有活力的活動，今日是經濟部與嘉市府共結「良緣」之刻。台灣設計展於今年邁入第19年，從初始階段的三個任務(推廣設計美學、創意設計平台、以地方特色活化場域)；到第二階段的地方產業導入設計輔導；再到今日的台灣設計展3.0版，將設計結合城市治理，期望以設計元素結合嘉義歷史、文化與創意，從MIT(Made in Taiwan)到DIT(Design in Taiwan)，創造台灣在國際上更顯眼的設計力價值。經濟部也將啟動設計歸故里方案，號召嘉市在地創意人士與領域專家，例如生於嘉義市的知名媒體人王偉忠、奇想創造創辦人謝榮雅等，共同創造屬於嘉義最在地的設計展。

嘉市府文化局指出，集結創作者的設計能量，將於各展區進行展覽及表演活動，創造更多元的觀光體驗消費。而今年展場也將首度有接駁火車串聯，以百年歷史的阿里山林鐵本線，從嘉義火車站出發到北門車站。

嘉市府建設處與經濟部自109年起以台灣設計研究院為平台，結合跨設計領域的D-Team，開啟「嘉義市政府設計經濟力產業輔導計畫」。建設處強調，由市府與設研院投入輔導經費計新臺幣400萬元，媒合輔導的11家廠商因設計而投資的金額更高達1,300萬元以上，並陸續增加引入資源的廠商，像是好瓜造智慧農場、大鼎冷鏈公司、遠東機械、康匠、林聰明沙鍋魚頭等業者。業者對設計團隊有信心，從美學、設計創新、品牌包裝、產品開發、場域活動到企業永續經營策略著手，品牌專業投資不手軟，相信能以設計力帶動經濟力。

初步輔導成果包含：嘉義市百年糕餅店「新台灣餅舖」開發的「嘉」餅，融合阿里山日出、噴水圓環、火雞肉飯及七虎少棒等嘉義意象於餅中；協助台灣花磚博物館改造時尚感空間、品牌識別及開發3D花磚商品；嘉友電子開發專為手機直播、影片創作的無線麥克風；輔導勤億蛋品、統百食品等企業品牌與包裝設計優化等。

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