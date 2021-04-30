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遠東化纖火警「臭爆大新竹」　4禍首花60萬就沒事：關鍵曝光

記者陳凱力／新竹報導

遠東化纖新埔廠於2020年9月23日晚間發生火警，隨著道生油外洩，石化物燃燒後的惡臭隨著東北季風吹到竹北、新竹市、竹南等地，讓民眾抱怨連連。新竹地檢署近日偵查終結，由於該廠已作預防缺失再發生及災害改善對策，並經主管機關准許復工，因此對遠東化纖廠王姓廠長、劉姓經理做出緩起訴處分1年，並支付公庫20萬元，而楊姓科長、劉姓科長則為緩起訴1年，支付公庫10萬元。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼遠東化纖2020年間9月失火，造成大新竹甚至到苗栗地區都聞得到惡臭。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

地檢署表示，2020年9月23日夜間，經由媒體報導得知遠東化纖新埔廠火警發生道生油外洩事件，檢察長立即裁示主動分案，連夜指示本署國土保育專組檢察官組成專案小組全力偵辦，並指揮行政院環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊、新竹縣政府環境保護局及新竹縣政府警察局新埔分局迅速蒐證，於翌(24)日向新竹地方法院聲請核發搜索票獲准，由專案小組檢察官2名親自帶隊至遠東化纖新埔廠執行搜索，經檢察官漏夜偵訊，諭知王姓廠長以100萬元交保、楊姓、劉姓科長則以10萬元交保。

▲遠東化纖火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲遠東化纖道生油外洩引起社會關注。

據調查，遠東化纖新埔總廠楊姓廠長、劉姓科長，負責管理該廠生產管理事務，另劉姓經理則負責統整、規劃該廠維修保養工作，劉姓科長等人明知該廠為世界最大單一聚酯粒製造廠，於製絲製程中，需透過介質SOLUTIA THERMINOL-液相合成熱媒加熱，而「合成熱媒」因可以回收反覆使用，都儲存於管線間，透過管線輸送，有壓力偵測器監控防止逸漏。

2020年9月23日下午4時許，遠東化纖棉○廠重九科施行代號9P-700D泵浦替換作業，竟於泵浦組裝完畢運轉前，疏於保養及檢查「合成熱媒」管線，嗣因開幫浦之EO接頭螺絲鬆脫，致上開「合成熱媒」管線內之高溫油氣，隨後發生外洩，致新竹縣新埔鎮全鎮酸臭味瀰漫而污染空氣，且經風往周遭地區飄散，亦導致新竹縣竹北市東側、新竹市區、頭份鎮竹南鎮等周遭居民深受影響，並通報新竹縣環保局到場稽查，得悉該外逸氣體經人類吸入、皮膚接觸、眼睛等途徑，會對眼睛及皮膚產生24小時之刺激作用，且反覆接觸，對皮膚有類似溶劑之作用，可能引起皮膚乾燥等病狀。

遠東化纖新埔廠廠方雖到場處理，惟無法立即排空管線內之「合成熱媒」，致「合成熱媒」管線洩漏處於同日21時26分許產生之強勁氣流而產生火花，引爆洩漏在外之「合成熱媒」油氣而起火燃燒，致生公共危險。

因此，王姓廠長、劉姓科長、劉姓經理及楊姓科長，均犯刑法第190條之1第6項之事業場所之受僱人過失放逸有害 健康物質罪及同法第175條第3項之失火燒燬住宅等以外之物罪。

檢察官審酌，本件案發後，遠東化纖新埔廠已作預防缺失再發生之作為及災害改善對策，並經主管機關准許復工，本件應係一時疏忽致罹刑章。爰參酌刑法第57條所列事項及公共利益之維護，認本案以緩起訴為適當，因此對遠東化纖廠王姓廠長、劉姓經理做出緩起訴處分1年，支付公庫20萬元，而楊姓科長、劉姓科長則為緩起訴1年，支付公庫10萬元。

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