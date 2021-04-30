手機門號＋身分證號＋健保卡號身分認證　報稅不用等

▲嘉義市推手機網路報稅，未來不用現場，也降低群聚感染風險 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

報稅的季節即將於5月登場，每年到了報稅期間經常是大排長龍，目前疫情雖然趨緩但仍然不能鬆懈，為了方便民眾報稅，財政部今年首度推出手機報稅新措施，只要透過納稅義務人本人申請的手機門號、身分證號及健保卡號進行身分認證，無論在哪裡都能輕鬆報稅，較以往需使用電腦讀取自然人憑證、健保卡方式報稅更為便利，讓民眾免於現場排隊報稅減少群聚感染風險。

▲嘉義市推手機網路報稅 。（圖／嘉義市政府提供）

財政部宣布今年綜合所得稅申報期為5月1日至31日止，時間只有1個月。今年首度推出「手機報稅」新措施，免下載APP，民眾只要利用手機裝置搜尋「報稅」，進入「財政部電子申報繳稅服務網」點選綜合所得稅結算申報「手機版」，於身分驗證成功後即可進行申報及繳稅作業。於建立身分基本資料後，依查詢所得及扣除額資料(不提供編輯功能)以應退補稅額登錄退稅或繳稅方式，再「申報上傳」即可完成申報，但採用手機報稅後，如果要更正申報資料，則須改用電腦裝置(桌機、筆電及平板)才能進行更正申報。

國稅局嘉義市分局呼籲，疫情期間民眾可以多使用手機報稅，便利又快速，或以「行動電話認證」後「網路報稅」等多元方式完成所得稅申報，並選擇金融機構帳戶退稅，或使用信用卡、行動支付等e化方式繳稅，若民眾有到國稅局現場申報的需求，請儘量避免5月3日及5月4日人潮最多時(5月1日及5月2日適逢假日，國稅局未提供現場申報服務)。進入申報場所請配戴口罩並保持社交距離，同時也請配合工作人員指示測量體溫、實名制登記，為即將到來的報稅季節，做最好的防疫準備。

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