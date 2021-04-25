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拍到老公與小三上床　少婦反被兩人「強拍裸照」報復！

▲發現老公和小三生小孩，甚至還拍結婚照，一氣之下提告。（圖／達志／示意圖）

▲少婦抓包老公與小三外遇後，被兩人強拍裸照報復。（示意圖／達志／示意圖）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名少婦去年5月抓包老公與小三上床，並拍下照片要求離婚。但沒想到，女子事後竟被老公與小三強拍裸照報復。

根據《澎湃新聞》報導，25歲的周女與23歲的林男結婚後育有一名3歲的女兒。去年5月，周女提早下班回家，打算給丈夫及女兒一個驚喜，竟發現丈夫與一名年輕貌美的長髮女子在床上。

周女立刻拍下照片，林男嚇得大吼，「你要幹什麼？」周女則憤怒回應，「姓林的，我要跟你離婚！」接著就衝出房間，抓了幾件衣服抱著女兒回娘家。

周女後來向林男提出離婚，並堅持要女兒的扶養權，林男雖同意離婚，但不願意讓出扶養權，兩人發生多次衝突。

林男8月約了周女出來談判，沒想到小三也跟在旁邊，周女立刻跟小三扭打起來，還嗆，「我要把你們的照片發給親戚朋友看！」就在周女想離開現場時，突然被林男塞入了汽車後座，載往偏避的地方。

到達偏避的地點後，林男表示，「妳想發我們的照片，那我們也給妳拍幾張。」接著就抓住周女，讓小三將周女的衣服脫光，用手機拍下了多張裸照，兩人還威脅，「再吵鬧，我們就把妳的照片全都發出去！」

兩人得手後相當得意，自認為「以其人之道還治其人之身」，但周女馬上就報了警，兩人也遭到警方拘留。

林男與小三後來被檢方以「強制侮辱罪」起訴，法院近日宣判，兩人被判有期徒刑6個月。

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