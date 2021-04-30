　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義：他不該要求屬下交手機、測謊

記者蘇晏男／台北報導

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入案持續延燒，對於警政署長陳家欽下令北市警察局長陳嘉昌等人應交出手機進行數位鑑識，必要時接受測謊，台北市長柯文哲30日批評，陳家欽違反程序不正義，不會解決問題。

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入，還砸毀了值班台電腦，事情曝光後，北市警方除前後說法不一致外，還扯出所長滅證、民代關說疑雲，觸怒警政署。陳家欽震怒下，29日要求陳嘉昌等人自行交出手機提供給刑事警察局鑑識還原公布調閱通聯，必要時「不排除陳嘉昌局長要接受測謊」才能導正視聽、杜絕臆測以昭公信。

不過，柯文哲30日下午1時25分則召開記者會，批評陳家欽違反程序正義。他指出，台北市警察局原先預計29日晚間召開記者會，但在舉行之前，警政署就先發制人，陳家欽出來要求北市警察高層等人，要交手機，必要時接受測謊，而30日上午更要求他們自行「秘密」交出手機，「我認為這是不對的」。

柯文哲表示，陳家欽在未經司法程序，直接要求自己屬下交手機、調閱通聯記錄，甚至是接受測謊，這是程序不正義，司法還是國家最後一道防線，最重要的是有程序正義，若不遵守的話，只會錯上加錯。所以北市府認為還是等案情釐清後再處理。

「我以前常常講，生氣的時候不要下決定」。柯文哲認為，大家在壓力之下，不希望作出不正確的判斷，結論是 希望這事情要盡快釐清，待釐清之後，再作人事調動。

最後，柯文哲還冷不防提醒，「不要趁亂安插自己的人」。

▼台北市長柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）

▼台北市長柯文哲29日受訪。（圖／記者袁茵攝）

其他人也看了這些新聞...

還原黑衣人闖中崙派出所 北市警局4頁調查報告曝光
還原警所96秒關鍵畫面　副所長「穿拖鞋衝出寢室」攔黑衣人
► 「有力議員不是我」洪健益否認介入滅證：再繼續講下去，有藍軍會慘

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／確診者曾去消費！桃機二航廈美食街急關閉　將進行清消
陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走
快訊／機師兒染疫！新北、桃園多校匡列　初步採檢結果出爐
SOS！近百人「19日曾到諾富特座談」 成員來自桃檢、北檢、
獨／諾富特重症隱瞞就醫　三重診所「3醫護隔離」
快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！4／27～28曾至桃園中壢7地
諾富特飯店主管足跡曝光！上下班都搭機捷「三重站－機場旅館站」
快訊／再增3例本土！全是諾富特員工確診「餐飲部也中鏢」
LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不甩黨中央要求火速開鍘　吳怡農堅持照程序「3天後」開除趙介佑

台灣基進籲語言政策本土國際並重　打造「抗中DNA」天然抵抗力

事前不知情分局長被調職　柯文哲喊話警政署：不要趁亂安插自己人

被指黑道？　趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審

大力感謝何志偉　趙映光：有生之年全力支持何家任何選舉

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師：「3醫護隔離」不排除提告

快訊／趙介佑染黑重創黨形象　父趙映光：盡快處理開除兒子黨籍

柯文哲自豪北市車禍死亡少：花東路寬、速度快出車禍就掛了

趙介佑這麼大尾民進黨不知情？　柯文哲：該怎麼辦就怎麼辦

快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義：他不該要求屬下交手機、測謊

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

不甩黨中央要求火速開鍘　吳怡農堅持照程序「3天後」開除趙介佑

台灣基進籲語言政策本土國際並重　打造「抗中DNA」天然抵抗力

事前不知情分局長被調職　柯文哲喊話警政署：不要趁亂安插自己人

被指黑道？　趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審

大力感謝何志偉　趙映光：有生之年全力支持何家任何選舉

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師：「3醫護隔離」不排除提告

快訊／趙介佑染黑重創黨形象　父趙映光：盡快處理開除兒子黨籍

柯文哲自豪北市車禍死亡少：花東路寬、速度快出車禍就掛了

趙介佑這麼大尾民進黨不知情？　柯文哲：該怎麼辦就怎麼辦

快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義：他不該要求屬下交手機、測謊

案1120諾富特房務主管「已插管」！指揮中心：屬呼吸重症

不甩黨中央要求火速開鍘　吳怡農堅持照程序「3天後」開除趙介佑

切斷隱形傳播鏈源頭！諾富特不給住「外籍機組員改住這2家飯店」

曾莞婷幫Lulu慶生「蛋糕噴煙火」超浮誇！壽星也看傻：對我太好了

疫情再慘也想婚！印度縣長怒闖婚禮「巴頭打人」　30賓客全遭拘留

想減肥讓食慾自然變低　只要換個餐具就辦到

眼鏡蛇十八尖山逛大街！　網批非法野放惹禍...內行人：無需驚慌

左耳掛1條紅色證據！　憨傻米克斯「偷吃忘記藏」網笑：耳環？

飯店主管3次看診未檢出　指揮中心：4醫護居家隔離、16病人自主管理

育嬰留職停薪津貼可按月請領　已有80萬人受惠

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師不排除提告

侯友宜轟指揮中心、諾富特飯店不通報：嚴重疏忽造成漏洞

憲兵隊正妹撞臉天王嫂「昆凌」　網暴動：想被抓

連勝文「想去夏威夷！」　醫嗆爆：過太爽　

快訊／吳怡農：會盡快開除趙介佑黨籍

市黨部下週開鍘趙介佑　民進黨連發2聲明：迅速除名

大陸有條件解禁小三通　楊鎮浯籲中央善意回應

快訊／六都第一！新北禁賣電子煙　違者可罰10萬

吳怡農被爆與趙介佑關係匪淺　他感嘆：橋歸橋，路歸路

蔡英文稱中火減煤是政績　網友：根本幫盧秀燕宣傳

更多熱門

相關新聞

LIVE／陳嘉昌願接受測謊　柯文哲說話了

LIVE／陳嘉昌願接受測謊　柯文哲說話了

台北市警察局松山分局中崙派出所日前爆出遭黑衣人闖入砸電腦，接著還扯出滅證疑雲、民代關說等。北市警察局長陳嘉昌29日表示，如果地檢署有需要，絕對會交出手機配合檢方調查通聯，另外，如要接受測謊，也會要求相關同仁接受檢方調查。台北市長柯文哲30日下午13點25分出面針對該事發表談話。《ETtoday新聞雲》全程直播。

即／警政署長下令北市警局長公布通聯接受測謊

即／警政署長下令北市警局長公布通聯接受測謊

黑衣人闖警局砸電腦滅證　蘇貞昌：徹查到底

黑衣人闖警局砸電腦滅證　蘇貞昌：徹查到底

連勝文喊想出國了　怒嗆民進黨

連勝文喊想出國了　怒嗆民進黨

柯文哲禁電子煙跑得比陳時中快　《新興菸品管理自治條例》完整看

柯文哲禁電子煙跑得比陳時中快　《新興菸品管理自治條例》完整看

關鍵字：

柯文哲警政署陳家欽松山

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面