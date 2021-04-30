快訊／柯文哲批陳家欽違反程序正義：他不該要求屬下交手機、測謊

記者蘇晏男／台北報導

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入案持續延燒，對於警政署長陳家欽下令北市警察局長陳嘉昌等人應交出手機進行數位鑑識，必要時接受測謊，台北市長柯文哲30日批評，陳家欽違反程序不正義，不會解決問題。

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入，還砸毀了值班台電腦，事情曝光後，北市警方除前後說法不一致外，還扯出所長滅證、民代關說疑雲，觸怒警政署。陳家欽震怒下，29日要求陳嘉昌等人自行交出手機提供給刑事警察局鑑識還原公布調閱通聯，必要時「不排除陳嘉昌局長要接受測謊」才能導正視聽、杜絕臆測以昭公信。

不過，柯文哲30日下午1時25分則召開記者會，批評陳家欽違反程序正義。他指出，台北市警察局原先預計29日晚間召開記者會，但在舉行之前，警政署就先發制人，陳家欽出來要求北市警察高層等人，要交手機，必要時接受測謊，而30日上午更要求他們自行「秘密」交出手機，「我認為這是不對的」。

柯文哲表示，陳家欽在未經司法程序，直接要求自己屬下交手機、調閱通聯記錄，甚至是接受測謊，這是程序不正義，司法還是國家最後一道防線，最重要的是有程序正義，若不遵守的話，只會錯上加錯。所以北市府認為還是等案情釐清後再處理。

「我以前常常講，生氣的時候不要下決定」。柯文哲認為，大家在壓力之下，不希望作出不正確的判斷，結論是 希望這事情要盡快釐清，待釐清之後，再作人事調動。

最後，柯文哲還冷不防提醒，「不要趁亂安插自己的人」。

▼台北市長柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）

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