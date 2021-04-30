台北國際美食博覽會　林聰明、小夫妻名店亮相引人潮

▲嘉義市長黃敏惠國際美食博覽會為嘉義商家打氣。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路上12間火紅嘉義市美食，今天來到台北世貿一館。「2021台北食品暨特色美食國際博覽會」4月30日至5月3日於台北世貿一館登場，嘉義市政府以「最幸福的城市--嘉義市新食力」為主題，由嘉義市市長黃敏惠親自領軍帶領美食嘉義隊北上，拓展全國市場。

同時，嘉義隊更推出全臺首次曝光的多項美食，由市長黃敏惠親自示範料理，歡迎老饕吃貨一次買好買滿、銷售通路快快下訂，以最棒的嘉義美食搶攻全球商機。

黃敏惠表示，幸福的味道就是嘉義市新食力，而這份美味一定要跟大家分享！12家嘉義市的網路、排隊名店齊聚在這裡，以最好的食材、首度曝光的新產品與廣大消費者見面，下午B to B的媒合會，一上網就有300家業者登記要來洽商，大家一起把美食賣出去，共同打造嘉義市新食力。

率先登場的就是林聰明沙鍋魚頭推出「沙鍋麻辣調理包」，黃敏惠市長還示範結合小聰明拌麵及經典沙鍋菜、麻辣鴨血的「聰明創意吃法」。另外，全台唯一的臘腸狗犬型造型犬行燒烤蛋糕專賣，則結合天然莊NGT的阿里山茶，首發「烏魚子犬行燒完美下午茶」，黃敏惠市長在犬行燒上親手放入烏魚子片，讓所有美食粉絲為之瘋狂。

本次「嘉義市新食力」12家參展名店包括大王千金(麻糬)、小夫妻拌麵、三隻小兔義式冰淇淋、犬行燒烤蛋糕專賣、天然莊、林聰明沙鍋魚頭、桃城雞排、許家班糕餅舖、渼橘客、義興嘉釀、嘉義品安豆漿豆花、劉里長雞肉飯，推出的各項產品都是非買不可的人氣冠軍。

建設處也預估，博覽會4天期間至少為嘉義市業者觸及10萬以上參觀人次，刺激整體業績突破300萬營收。今日下午也邀請多家食品業者、通路商、進出口商與嘉義市業者進行商業媒合，將額外帶動500萬的延伸效益。

除了美食展售，為了串接嘉義與美食的美好鏈結，多家嘉義市業者也在展場主舞台舉辦美食分享會。在展覽會網路首頁也能參加嘉義食品館活動，報名參加美食大會、科技互動機台玩抽獎遊戲，獲得買一送一、免費美食試吃的機會！為了呼應嘉義市是棒球原鄉，展覽現場也推出棒球九宮格，3次投擲成功讓數字連成一條線，可獲得廠商抵用券或好禮。