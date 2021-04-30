　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「左撇子」手拿電子菸被上銬2天　轟警不合法慘被院檢打臉

▲影評人「左撇子」因為拿著電子菸，被警方懷疑是大麻而遭上銬拘留。（圖／翻攝自臉書／左撇子的電影博物館）

▲影評人「左撇子」因為拿著電子煙，被警方上銬逮捕。（圖／翻攝自臉書／左撇子的電影博物館）

記者黃宥寧／台北報導

資深影評人「左撇子」29日寫下長文，透露1個月前，因手拿電子煙，遭一組警方衝過來以「懷疑那個是大麻」的理由盤查，警方訊後認為他涉嫌持有大麻菸油，依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，以3萬元交保請回。左撇子質疑警方整個過程逮捕程序是否合法？對此大安分局表示，一切程序合法。

左撇子本名葉上豪PO文表示，3月22日凌晨3時許他在酒吧門口陪喝了酒的朋友等車，手上拿著電子煙，沒想到一組警察突然衝過來，以「懷疑那個是大麻」的理由，要把他帶走。他馬上掏出手機錄影蒐證，卻反而被質疑「沒有罪的人幹嘛自保」；要求拿出臨檢異議單，對方也拿不出來，卻還是直接被上銬帶走。

▼警方提供密錄器，全程錄下盤查過程。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼警方密錄器。（圖／記者黃宥寧攝）

警方訊後仍認為他涉嫌持有大麻菸油，涉嫌違反《毒品危害防制條例》，最後以3萬元交保請回，台北地檢署也將電子煙內的成分送交專業機構進行檢驗，以釐清案情。

左撇子質疑警方逮捕程序不合法，對此大安分局開記者會表示，逮捕程序「法院認證合法」。並解釋當天葉嫌手持內含膏狀溶液之電子煙，且週邊散發濃厚大麻味，員警先請配合警方到駐地協助調查，但葉嫌路途中辯稱電子煙內含ＣＢＤ大麻酚，警方以現行犯逮捕並帶返所內，並扣押手持之電子煙採驗，同時允許他行使通知律師之權利。

員警到逮捕前從未阻止他錄影音，逮捕後，身份已轉換為現行犯，當然依法制止錄影音行為。採驗過程執行2次，是因為膏狀內含物不易抽取，第1次樣本量不足，第2次採驗呈現陽性反應，採驗過程也有錄影存證。

▼ 左撇子質疑自己遭到不合理的逮捕程序，經由台北地方法院的刑事裁定，認定員警一切程序合法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 葉上豪。（圖／記者黃宥寧翻攝）


但他在3月23日4時許拒絕夜間訊問，等到上午8時律師到場後申請提審，下午5時收到法院通知20時開庭審理提審，22時開庭結束確認提審駁回，23時許由律師陪同下製作完筆錄後移送，相關過程皆有紀錄，並沒有像葉嫌網路所稱無故遭警方上銬留置2天。


據台北地方法院刑事裁定書，葉上豪身上散發大麻味，手中握有電子煙1支，且煙油亦呈現大麻之顏色等等情狀，據此認定聲請人為持有第二級毒品大麻之現行犯，應認已盡釋明之責，故逮捕行為屬合法。

太陽會25歲分會長揚言「重整大橋頭」勢力　深夜遭反轟8槍

竹聯「仙女」恐嚇800萬！帶小弟砸管委會　開庭前「猛爆性肝炎亡」

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

快訊／北市微風南京百貨疑傳火警！警消逐層搜索

「左撇子」手拿電子菸被上銬2天　轟警不合法慘被院檢打臉

國中女第6度逃家「搭陌生男機車」消失5天　單親媽求：大家幫忙找

長榮空姐嗆機師餐加料遭解雇提告勝訴　法院認最該譴責這個人

固執女退門號「拒結清帳單」咆哮　挨噴辣椒水怒控警：執法過當

騎到對面「藥酒變涼」乾脆喝光　菜販一回頭1.5萬元沒了

快訊／松山之亂被指民代關說　北市警局長下午到地檢署交出手機

台中女高中生遭撞死！司機「車上有40名乘客」曝：當下只有2個選擇

鋼鐵股飆升...他缺錢偷「瓦斯鋼瓶」賤賣50元　警笑：不知道行情

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

快訊／北市微風南京百貨疑傳火警！警消逐層搜索

「左撇子」手拿電子菸被上銬2天　轟警不合法慘被院檢打臉

國中女第6度逃家「搭陌生男機車」消失5天　單親媽求：大家幫忙找

長榮空姐嗆機師餐加料遭解雇提告勝訴　法院認最該譴責這個人

固執女退門號「拒結清帳單」咆哮　挨噴辣椒水怒控警：執法過當

騎到對面「藥酒變涼」乾脆喝光　菜販一回頭1.5萬元沒了

快訊／松山之亂被指民代關說　北市警局長下午到地檢署交出手機

台中女高中生遭撞死！司機「車上有40名乘客」曝：當下只有2個選擇

鋼鐵股飆升...他缺錢偷「瓦斯鋼瓶」賤賣50元　警笑：不知道行情

最不一樣的節目《料理之王2》　Lulu「晚1秒就差很多」

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

快訊／大咖諧星染疫病逝！18天前確診「住進加護病房」　享壽63歲

日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

社會熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

房東要她搬離　房客超狂反擊

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

子控父趁媳婦洗澡硬闖浴室　酒後伸狼爪還噁問妻子「感覺好不好」

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

即／校門前遭公車猛撞！女高中生送醫不治

郭芷嫣提告勞動部　打官司贏了

男大生誘騙女同學到家洗澡　竟用10元硬幣開鎖硬闖

落跑畫面曝！國中女趁媽買早餐拔腿跑　變裝跳上機車

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

老鷹闖雞舍「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面