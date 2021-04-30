「左撇子」手拿電子菸被上銬2天　轟警不合法慘被院檢打臉

▲影評人「左撇子」因為拿著電子煙，被警方上銬逮捕。（圖／翻攝自臉書／左撇子的電影博物館）

記者黃宥寧／台北報導

資深影評人「左撇子」29日寫下長文，透露1個月前，因手拿電子煙，遭一組警方衝過來以「懷疑那個是大麻」的理由盤查，警方訊後認為他涉嫌持有大麻菸油，依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，以3萬元交保請回。左撇子質疑警方整個過程逮捕程序是否合法？對此大安分局表示，一切程序合法。

左撇子本名葉上豪PO文表示，3月22日凌晨3時許他在酒吧門口陪喝了酒的朋友等車，手上拿著電子煙，沒想到一組警察突然衝過來，以「懷疑那個是大麻」的理由，要把他帶走。他馬上掏出手機錄影蒐證，卻反而被質疑「沒有罪的人幹嘛自保」；要求拿出臨檢異議單，對方也拿不出來，卻還是直接被上銬帶走。

▼警方提供密錄器，全程錄下盤查過程。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方訊後仍認為他涉嫌持有大麻菸油，涉嫌違反《毒品危害防制條例》，最後以3萬元交保請回，台北地檢署也將電子煙內的成分送交專業機構進行檢驗，以釐清案情。

左撇子質疑警方逮捕程序不合法，對此大安分局開記者會表示，逮捕程序「法院認證合法」。並解釋當天葉嫌手持內含膏狀溶液之電子煙，且週邊散發濃厚大麻味，員警先請配合警方到駐地協助調查，但葉嫌路途中辯稱電子煙內含ＣＢＤ大麻酚，警方以現行犯逮捕並帶返所內，並扣押手持之電子煙採驗，同時允許他行使通知律師之權利。

員警到逮捕前從未阻止他錄影音，逮捕後，身份已轉換為現行犯，當然依法制止錄影音行為。採驗過程執行2次，是因為膏狀內含物不易抽取，第1次樣本量不足，第2次採驗呈現陽性反應，採驗過程也有錄影存證。

▼ 左撇子質疑自己遭到不合理的逮捕程序，經由台北地方法院的刑事裁定，認定員警一切程序合法。（圖／記者黃宥寧翻攝）



但他在3月23日4時許拒絕夜間訊問，等到上午8時律師到場後申請提審，下午5時收到法院通知20時開庭審理提審，22時開庭結束確認提審駁回，23時許由律師陪同下製作完筆錄後移送，相關過程皆有紀錄，並沒有像葉嫌網路所稱無故遭警方上銬留置2天。



據台北地方法院刑事裁定書，葉上豪身上散發大麻味，手中握有電子煙1支，且煙油亦呈現大麻之顏色等等情狀，據此認定聲請人為持有第二級毒品大麻之現行犯，應認已盡釋明之責，故逮捕行為屬合法。

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