婆婆不幫忙帶小孩　媳婦竟在水瓶「偷裝硫酸」要她早點死！

▲不滿婆婆不幫忙帶小孩，媳婦多次下毒。（圖／達志示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

江西一名媳婦因不滿婆婆住在自己家中，卻不幫忙帶小孩，偷偷在婆婆的食物中放老鼠藥、在熱水瓶加硫酸，導致婆婆口吐鮮血，被診斷出有凝血功能障礙。

根據陸媒報導，該名媳婦現年44歲，因為老公一直在外工作，與婆婆、孩子住在一起。

媳婦去年10月開始在婆婆的食物中下毒，先是在婆婆炒好的扁豆菜中加入老鼠藥，又在婆婆醃的豬心裡加入了老鼠藥，婆婆食用時都沒有發現異狀。

媳婦後來又在抖音看到了有關硫酸的影片，認為老鼠藥的毒性不夠，就上網買了一瓶硫酸，倒入婆婆的熱水瓶中，婆婆一喝水就感到不舒服。婆婆表示，當天她喝了熱水瓶的水，覺得舌頭發麻，把水倒在地上以後發現有白色泡沫，感覺不太對勁，又請鄰居來幫忙喝喝看，「確實水很酸、很鹹、麻舌頭，倒在地上有泡沫，喝不得。」

隔天，婆婆的口中突然不斷出血，懷疑是遭人下毒，前往醫院就醫並報警。醫院診斷指出，婆婆出現了凝血功能障礙，人體損傷程度為輕傷二級。經江西省公安司法鑑定中心鑑定，婆婆的血液中驗出了兩種老鼠藥的成分，冰箱內的醃豬心也有老鼠藥成分，而熱水瓶中的液體則有硫酸根離子。

警方隨後傳喚了媳婦到案，媳婦起初堅決不認，還不斷狡辯，直到警方拿出大量證據後，才終於認罪坦承下毒。媳婦表示，自己與婆婆不和，不滿婆婆住在家中，卻不幫忙帶小孩，希望婆婆早點死。

當地法院近日宣判此案，法官認定媳婦犯下故意殺人罪，但由於獲得了婆婆的原諒，可從輕量型，只判處有期徒刑4年。