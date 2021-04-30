老公藏摩鐵折價券！人妻一看淚崩　婆婆提2條件：媽幫妳告死那女的

▲陳男、李女須連帶賠償花花20萬元。（圖／示意圖，無關本案 ／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「花花」（化名）日前在陳姓丈夫的車子裡，發現一張摩鐵的折價券，因此發現丈夫與李姓女子有婚外情，而花花的婆婆得知此事後，還曾經傳訊息給花花說，「只要你不告我兒子、不要離婚，媽媽一定幫妳告死那女的」等語，但花花思索後，仍是決定對丈夫、李女都提告。對此，台中地院審理後，判陳男、李女應連帶賠償20萬元。

花花主張，自己與陳男是夫妻關係，而2019年10月間自己在丈夫的車子上發現摩鐵的折價券，還發現行車紀錄器畫面中，有陳男、李女兩人開車先後進入摩鐵的畫面，因此得知兩人有婚外情的存在，而之後11月某天，花花在與母親逛街時，陳男又突然打電話詢問她在哪裡，此舉引起花花懷疑，在家人的陪同下前往旅館，接著就發現陳男、李女兩人正同房。

花花主張，多年來自己克盡人妻職責，盡心照顧年幼子女，卻換來丈夫無情被判，精神上飽受打擊，導致出現自律神經失調的情況，且婆婆曾經傳訊息告訴自己，「只要你不告我兒子、不要離婚，媽媽一定幫你告死那女的」等語，而花花表示，自己與公婆家人相處融洽，皆無法接受陳男出軌造成的傷害，但就算東窗事發之後，陳男仍未表達任何歉意，始終對於婚外情毫無悔意。

此外，依證據顯示，陳男、李女曾多達8次以上相約前往旅館，且兩人之間還曾經傳送密語「去秘密基地來一下」等語，而更誇張的事，花花前往抓姦當天，還在垃圾桶找到一之驗孕棒，且驗孕棒也呈現陽性反應。對此，兩人辯稱，商務人士至旅館短暫休憩、借重隱私，談論重要事務，屬於常態，不代表進入汽車旅館就有婚外情。

法官審理後認為，雖然驗孕棒是李女所有，但無法證明陳男、李女之間有發生性行為，但兩人的手機聊天內容、同時間進入旅館、密切交往之狀態，確有超乎一般同事關係、踰越男女友人正常交往之情，因此認定兩人確實已經侵害到花花之配偶權，判兩人應連帶賠償花花20萬元。

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