　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊乾涸見底，廟方獲得主祀觀音佛祖、清水祖師「允筊」將利用此一時機進行「清淤」作業，待來日降雨時，重現「龍湖八景」。（圖／陳宏田提供，下同）

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

記者林悅／台南報導

有300多年歷史，相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，過往俗稱「巖龍湖庵」的台南知名各剎「赤山龍湖巖」，廟前優美的廣大「龍湖」，因今年水情嚴峻久旱不雨竟乾涸見底，廟方請示主祀觀音佛祖、清水祖師等神尊，允筊同意利用此一時機進行「清淤」，期則來日降雨，再現「龍湖八景」。　

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊乾涸見底，廟方獲得主祀觀音佛祖、清水祖師「允筊」將利用此一時機進行「清淤」作業，待來日降雨時，重現「龍湖八景」。（圖／陳宏田提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

龍湖巖又稱為赤山巖，俗稱「巖龍湖庵」地處珊瑚潭的外側，建立於1665年至今已有300多年的歷史，是六甲區最負盛名的古剎。赤山龍湖巖相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，至今仍香火鼎盛，參拜的遊客絡繹不絕。

▲赤山龍湖巖四周美麗湖泊乾涸見底，廟方獲得主祀觀音佛祖、清水祖師「允筊」將利用此一時機進行「清淤」作業，待來日降雨時，重現「龍湖八景」。（圖／陳宏田提供，下同）

赤山龍湖巖背山面水，山前中央凸出一塊平地，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，每當夕陽斜照，月亮東昇，微風輕拂，映照湖水自然形成各種不同之優美景象，故有「龍湖八景」之稱。寺中共有四座大殿，廟宇內肅穆莊嚴，令人心情平靜，最後殿的法堂中典藏白聖老和尚從印度迎回的佛陀舍利，是赤山龍湖巖的鎮寺之寶。

但因台南地區這場數十年罕見的乾旱，赤山龍湖巖四周廣大的美麗湖泊「龍湖」竟見底乾涸， 池塘底部長滿雜草，廟方有意利用此一機會「清淤」，但2個月前就向主祀觀音佛祖及清水祖師等神佛「擲筊」請示，希望能進行湖泊清淤作業，但一直得不到「允筊」，而不得行。

廟方為了能清淤，仍不放棄請示觀音佛祖等神尊，日前終於獲得觀音佛祖與清水祖師各連允6個「聖杯」同意，終獲得允准進行「清淤」作業，廟方計畫，清除的淤泥土方不運走，將用來堆疊在池塘邊的土堤，讓土堤加高，也一併做「環湖步道」，讓信徒或遊客可以信步走覽，悠遊「赤山龍湖巖」湖光山色等美景。

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

相傳，赤山龍湖巖創寺至今已有3百餘年歷史，是台南市六甲區最負盛名的古剎，明永曆15年（公元1661年），延平郡王鄭成功收復台灣，移民相率來墾斯土，越年，海潮湧來形似觀音法相之青石一尊，本地庄民胡劍刀運糖經過得知此事，於是驅車前往奉香禱告，欲請菩薩到赤山堡，果然請上牛車；初時佛像輕如鴻毛，但行至龍湖村時，佛像卻如釘牢般不動如山，經問卜後得知佛意留在赤山巖，於是迎入奉祀，是為今赤山龍湖巖前殿鎮殿之大媽。

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

永曆19年（公元1665年），陳永華將軍駐軍於此，感嘆菩薩零一，又見山明水秀，經勘察地理名曰「龍蝦公出港」穴地，正宜闢為佛門聖地，乃發心興建佛寺，興工中掘地挖出清水祖師錫相及石香爐，現供奉保存寺中，翌年3月峻工，命名「赤山龍湖巖」，並迎請福建高僧參徹禪師前來主持，禪師蒞寺後燈談宣講金剛經，遠近前來恭聽膜拜，佛法僧三寶具備，為台省最早的佛門寶剎之一，該寺多次增修擴建，皆僧俗合力悉心擘劃，踴躍捐獻，而今寺容壯觀，景色秀麗，規模日臻完善，非僅佛門聖地且為台灣觀光勝景。

維持30分鐘強勁吸力

ET快訊
落跑畫面曝！國中女趁媽買早餐拔腿跑　變裝跳上機車…已失聯5天
「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺
張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！網曝被咬痛6小時

宣布懷男寶！公公洗腦「要割包皮」纏5年　人妻崩潰：你兒子也沒割

300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

快訊／諾富特染疫房務足跡、3員工發燒情況　陳時中14:00親自說明

5／8「好朋友生活節」想點歌送媽咪？　都幫你挑好啦…好友也有份

旱象暫難解！「持續性降雨」時間點曝光　梅雨季雨量恐偏少

控制體重必吃秋葵…讓便便更順暢！　專家揭「這部位最營養」

超商遭逼借千元！台中女回27字「先1萬啦」　裝熟男秒說認錯人

快訊／華航185機師遭強制集中檢疫　即起至5／15取消美加12航班

國軍少尉撞臉陳妍希！釣出爸爸留言　清純正面照曝光

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

黃子佼「希望把妳嫁掉」…Lulu：現在有人追　揪巨蛋級歌手直擊婚禮「最壞就我們唱XD」

佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！網曝被咬痛6小時

宣布懷男寶！公公洗腦「要割包皮」纏5年　人妻崩潰：你兒子也沒割

300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

快訊／諾富特染疫房務足跡、3員工發燒情況　陳時中14:00親自說明

5／8「好朋友生活節」想點歌送媽咪？　都幫你挑好啦…好友也有份

旱象暫難解！「持續性降雨」時間點曝光　梅雨季雨量恐偏少

控制體重必吃秋葵…讓便便更順暢！　專家揭「這部位最營養」

超商遭逼借千元！台中女回27字「先1萬啦」　裝熟男秒說認錯人

快訊／華航185機師遭強制集中檢疫　即起至5／15取消美加12航班

國軍少尉撞臉陳妍希！釣出爸爸留言　清純正面照曝光

美情報總監：若改變戰略模糊表明介入台海　北京會破壞美國利益

國中妹慘死15年託夢訴冤！家人自爆關鍵對話　快破案竟遭逆轉

長髮姊妹走在前面！他奔上前「盡情狂搓」　隔天改對媽媽出手

國中妹慘死家中含冤19年　懸疑！警欲重查被嬤嗆：不要辦

佛像前赤腳踩到蜈蚣　人妻嚇壞「我家在5樓」！網曝被咬痛6小時

宣布懷男寶！公公洗腦「要割包皮」纏5年　人妻崩潰：你兒子也沒割

不怕淋成落湯雞！「落雨小幫手」App提前30分鐘預告降雨

落跑畫面曝！國中女趁媽買早餐拔腿跑　變裝跳上機車…已失聯5天

今天最後一天！不敵疫情　七堵86年台菜餐廳「國富飯店」結束營業

300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

女神挺瑞莎：「台灣體邪當米蟲才是常態」

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

45級分繁星上高醫牙！網怒連署「繁星1限制」

花18萬元切C奶變負A！　竟因怕情人窒息

諾富特主管三度到診所　莊人祥：不公布名稱

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

華航即起至5／15取消美加12航班

人妻預約月子中心　公婆1理由不給去

神秘告示牌有「美式注音」　網一念慘中招

更多熱門

相關新聞

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

視察曾文水庫清淤黃偉哲感謝國軍兄弟

台南市長黃偉哲26日前往曾文水庫，視察國軍八軍團協助進行曾文水庫清淤作業情形，他特別感謝國軍弟兄的辛勞，動員人力、機具，投入進行陸挖作業外，也感射經濟部水利署、水資局對於水資源調度，及水庫聯通的作用，共同來對於台南水利設施強化，希望能為民眾帶來最大效益。

高雄蓮池潭乾涸！網噴笑：某人快來兌現跳潭承諾

高雄蓮池潭乾涸！網噴笑：某人快來兌現跳潭承諾

百年首見！台南名剎「赤山龍湖巖」環湖乾涸見底

百年首見！台南名剎「赤山龍湖巖」環湖乾涸見底

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

日月潭見底挖土機進駐　加速清淤

日月潭慘況再曝！潭底乾旱「龜裂一整片」

日月潭慘況再曝！潭底乾旱「龜裂一整片」

關鍵字：

古剎六甲龍湖巖龍湖乾涸清淤

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

房東要她搬離　房客超狂反擊

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

房間裝玻璃監視！　那對夫妻Nico爆「Kim控制狂」

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面