300年古剎六甲龍湖巖大湖乾涸見底　神明允筊同意清淤

▲台南知名古剎「赤山龍湖巖」，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，夕陽月升之美，遠近馳名。（圖／翻攝自台南旅遊網、雲嘉南風景區網站，下同）

記者林悅／台南報導

有300多年歷史，相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，過往俗稱「巖龍湖庵」的台南知名各剎「赤山龍湖巖」，廟前優美的廣大「龍湖」，因今年水情嚴峻久旱不雨竟乾涸見底，廟方請示主祀觀音佛祖、清水祖師等神尊，允筊同意利用此一時機進行「清淤」，期則來日降雨，再現「龍湖八景」。

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龍湖巖又稱為赤山巖，俗稱「巖龍湖庵」地處珊瑚潭的外側，建立於1665年至今已有300多年的歷史，是六甲區最負盛名的古剎。赤山龍湖巖相傳是明鄭參軍陳永華所建，主祀觀世音菩薩，至今仍香火鼎盛，參拜的遊客絡繹不絕。

赤山龍湖巖背山面水，山前中央凸出一塊平地，三面環水，讓寺廟有如建造於一座陸島之上，每當夕陽斜照，月亮東昇，微風輕拂，映照湖水自然形成各種不同之優美景象，故有「龍湖八景」之稱。寺中共有四座大殿，廟宇內肅穆莊嚴，令人心情平靜，最後殿的法堂中典藏白聖老和尚從印度迎回的佛陀舍利，是赤山龍湖巖的鎮寺之寶。

但因台南地區這場數十年罕見的乾旱，赤山龍湖巖四周廣大的美麗湖泊「龍湖」竟見底乾涸， 池塘底部長滿雜草，廟方有意利用此一機會「清淤」，但2個月前就向主祀觀音佛祖及清水祖師等神佛「擲筊」請示，希望能進行湖泊清淤作業，但一直得不到「允筊」，而不得行。

廟方為了能清淤，仍不放棄請示觀音佛祖等神尊，日前終於獲得觀音佛祖與清水祖師各連允6個「聖杯」同意，終獲得允准進行「清淤」作業，廟方計畫，清除的淤泥土方不運走，將用來堆疊在池塘邊的土堤，讓土堤加高，也一併做「環湖步道」，讓信徒或遊客可以信步走覽，悠遊「赤山龍湖巖」湖光山色等美景。

相傳，赤山龍湖巖創寺至今已有3百餘年歷史，是台南市六甲區最負盛名的古剎，明永曆15年（公元1661年），延平郡王鄭成功收復台灣，移民相率來墾斯土，越年，海潮湧來形似觀音法相之青石一尊，本地庄民胡劍刀運糖經過得知此事，於是驅車前往奉香禱告，欲請菩薩到赤山堡，果然請上牛車；初時佛像輕如鴻毛，但行至龍湖村時，佛像卻如釘牢般不動如山，經問卜後得知佛意留在赤山巖，於是迎入奉祀，是為今赤山龍湖巖前殿鎮殿之大媽。

永曆19年（公元1665年），陳永華將軍駐軍於此，感嘆菩薩零一，又見山明水秀，經勘察地理名曰「龍蝦公出港」穴地，正宜闢為佛門聖地，乃發心興建佛寺，興工中掘地挖出清水祖師錫相及石香爐，現供奉保存寺中，翌年3月峻工，命名「赤山龍湖巖」，並迎請福建高僧參徹禪師前來主持，禪師蒞寺後燈談宣講金剛經，遠近前來恭聽膜拜，佛法僧三寶具備，為台省最早的佛門寶剎之一，該寺多次增修擴建，皆僧俗合力悉心擘劃，踴躍捐獻，而今寺容壯觀，景色秀麗，規模日臻完善，非僅佛門聖地且為台灣觀光勝景。

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