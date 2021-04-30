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控制體重必吃秋葵…讓便便更順暢！　專家揭「這部位最營養」

秋葵。（圖／記者趙于婷攝）

▲秋葵含有豐富水溶性膳食纖維，可以增加飽足感，有利於控制體重。（圖／記者趙于婷攝）

記者許展溢／台北報導

黃秋葵是一年生草本植物，生長期跨越春夏委三季，自日本引進台灣，嘉義縣鹿草鄉是全國最大產地。台北農產表示，成人系蔬菜永遠在榜上之一的就是黃秋葵，好吃又健康外，還有5個重要小知識，其中，想控制體重的人必吃，且秋葵的「黏液」最營養。

農糧署提到，黃秋葵的種植，好照顧但費工夫，植株上有絨毛，體質過敏的人一碰到，皮膚奇癢無比，因此，採收時農民必須戴二層塑膠手套保護自己，採收得及時，因朔果生長快速，長度超過10公分，就喪失優質賣相，果實纖老化，只得打入次級品。

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農糧署表示，黃秋葵除外型獨特與口感特殊外，更有相當高的營養價值，它不僅提供膳食纖維，還含有豐富的礦物質鉀、鈣、與鎂，黃秋葵的鈣含量與鮮奶相當，且其鈣的吸收率可達50-60％，甚至高於牛奶（30％），是良好的鈣源，又因黃秋葵的熱量不高，每一百公克只有37大卡的熱量，所以是減肥者的最佳聖品。

台北農產在臉書分享以下5個小知識：

1、腸胃好夥伴
咬開秋葵果莢流出的黏液其實是黏蛋白，具有保護胃壁、促進胃液分泌的作用。

2、優良鈣質來源
每100克的秋葵有94毫克的鈣含量，秋葵草酸含量低，是素食者很好的鈣質來源。

3、控制體重必吃
秋葵含有豐富水溶性膳食纖維，可以增加飽足感，有利於控制體重。

4、便便更順暢
秋葵的非水溶性膳食纖維，可幫助吸收水分、促進腸蠕動，排便更順暢。

5、完整吃最營養
秋葵的黏液最營養，因此保留蒂頭快速川燙，營養價值最高也最好吃，選購時記得選擇有機標章，才能吃得健康又安心。

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