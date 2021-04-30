5／8「好朋友生活節」想點歌送媽咪？　都幫你挑好啦…好友也有份

網搜小組／綜合報導

一年一度的「ETtoday好朋友」系列活動，不只好玩、有歌聽，還有品牌攤位市集可逛！今年將於5月8日在新北市民廣場舉辦，巧的是，這次剛好辦在母親節前夕，不僅可以邀好朋友同歡，還要記得帶最親愛的媽咪，一起來活動現場狂High聽歌！而在出發前，先來聽聽幾首可以送給好友跟媽咪的歌，預習一下快樂的氣氛吧！

▲今年的好朋友生活節將登場，快約好友跟媽咪一起來聽歌吧！（圖／記者李毓康攝）

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第1首歌「蕭煌奇《送予你的歌》」，陪親愛的媽咪一起聽✿✿✿：

這首歌以父母的角度出發，講述爸媽在孩子成年後離家後，雖然會不捨，但一定支持孩子為夢想打拼的那份心情，打氣同時卻又掛念、擔心，正如歌詞中「寫予你的歌，掛念毋敢講出聲，聲聲句句做你拍拚做你去追夢（寫給你的歌，掛念不敢說出聲，字字句句任你打拚任你去追夢）」，聽完記得給媽咪一個大擁抱噢！

第2首歌「李佳薇《靠心的海岸》」，送給好閨蜜♥♥♥：

《靠心的海岸》雖然不是李佳薇的主打歌，而且乍聽是情歌，但暖暖的歌詞讓人百聽不膩，若跟閨蜜一起聽，「有最緊貼的肩膀 講最小事的平凡 我有愛 是你陪伴」、「老幽默感 關心起來 很簡單，把我忍淚的五官 擠出鬼臉多耐看」也相當適合女生之間的友情呢！

第3首歌「告五人《醜人多作怪》」，送給好兄弟✌✌✌：

告五人的這首《醜人多作怪》唱的雖然是寫實的社會、人際關係，但一句「醜人多作怪，你最好全部從實招來」實在是太適合對兄弟唱啦！畢竟兄弟之間話不用多，互損也是日常，見了面乾脆就先送對方這一句吧！

第4首歌「玖壹壹《來個蹦蹦》」，跟好友一起High起來☼☼☼：

要嗨不用多說啦！節奏下來～快跟好友一起「蹦 來個蹦蹦 蹦 來個蹦」吧！！！！！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會



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