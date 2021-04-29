陸公安「進駐」廈門台協成立服務站　邱垂正：這是大陸促統作為

▲福建首家，廈門台商協會啓用台胞台企服務站 。（圖／翻攝 海峽導報）

記者任以芳／台北報導

廈門市公安局出入境管理局在廈門台商協會成立台胞台企服務站，提供預約受理台胞證的首次申請和到期換發、在大陸申請定居等相關手續。對此，陸委會發言人邱垂正今（29日）表示，這是大陸方面促統方式，有目的性，呼籲在陸國人要注意自身權益。

邱垂正指出，大陸官方部門進駐台灣在陸民間協會並非常態，「這是屬於中國大陸促融、促統的作為，一些相關的生化做法，有其目的性。」

享受便利之餘，邱垂正提醒，在陸經商、工作的國人注意，中國大陸的政治體制與台灣不同，應該提高警覺，審慎防範，避免個人權益受損。

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月28日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

大陸國台辦發言人馬曉光昨28日介紹該政策情況，他表示，廈門市公安出入境管理局台胞台企服務站27日在廈門台商協會正式揭牌成立，為台胞集中辦理五年期《台灣居民往來大陸通行證》，並指導台灣居民在廈辦理暫住登記和居住證，辦理大陸定居的相關手續，不定期駐點為台胞台企提供政策咨詢服務。這一舉措將為廣大台灣同胞來廈投資興業、居留生活提供良好的服務保障。

為了促進廈台兩地融合發展，馬曉光強調，「簡單地講，中央層面有政策，鼓勵這些做法。福建廈門先行先試，願意做出嘗試。」