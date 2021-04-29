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社會 社會焦點 保障人權

陸資企業在台潛設研發中心　「一條龍」挖角10數名高科技人才

▲▼晶片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新竹地檢署偵辦「真陸資化身台灣公司」挖角高科技人才案，發現陸企群從公司代辦、稅務、挖角都是一條龍作業。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署28日指揮新北市調查處，搜索一家陸資大數據晶片公司等4處，傳喚犯罪嫌疑人、證人20餘人到案，訊後認定被告許姓、吳姓等二人犯罪嫌疑重大，以10 萬元、3 萬元交保。

大陸一家從事大數據晶片設計的北京某科技公司，明知半導體產業不得來台投資規定，竟結合陸資背景的某會計師事務所和一家人力資源公司，採取群狼集體作戰方式，私設研發中心，在台挖角高科技人才進行先進技術研發，非法在台從事業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例，經新竹地檢署檢察官指揮法務部調查局新北市調查處，於28日搜索4個處所、傳喚犯罪嫌疑人、證人20餘人到案，查扣薪資存摺、員工僱用合約書、保密合約書、錄取通知、員工名冊、手機、筆電等證據。

經專案小組檢察官共6人漏夜偵訊後，認為許姓、吳姓二名被告犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，以10 萬元、3 萬元交保。

這間北京某科技公司為大陸地區知名大數據晶片及固態硬碟(SSD)驅動晶片設計公司，因開發能力不足，高薪挖角許姓國人在台私設研發中心，並延攬數十名具高超研發能力之研發人才，透過網路、微信等通訊軟體在台與大陸總公司工程師共同研發晶片，高端技術外流，嚴重威脅我高科技產業發展。高科技人才及技術保護嚴然成為國家經濟及產業政策重要議題，檢調機關將以國安案件之角度加強偵辦，確保高科技產業發展及競爭優勢，保護國家經濟命脈。

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